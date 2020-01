Rechter Brazilië verbiedt film met homoseksuele Jezus

Onlinevideodienst Netflix moet een kerstfilm met daarin een homoseksuele Jezus tijdelijk van het platform verwijderen. Dat heeft een rechter in Brazilië donderdag bepaald, meldt de BBC. Volgens de rechter is de film een belediging voor christenen. Netflix heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

De film A primeira tentação de cristo (De eerste verleiding van Christus) van toneelgroep Porta dos Fundos zorgde voor veel ophef in het Zuid-Amerikaanse land. Zo’n twee miljoen mensen tekenden een petitie waarin Netflix werd opgeroepen de 46 minuten durende film te verwijderen, omdat deze godslasterend zou zijn. In de film is Jezus een homoseksuele man die zijn vriend Orlando wil voorstellen aan zijn familie.

Tijdelijke verbanning

Volgens de Braziliaanse rechter is de vrijheid van meningsuiting niet „absoluut” en zorgt de tijdelijke verbanning van de film voor rust onder gelovigen in Latijns-Amerika. Het blijven uitzenden van de film zou volgens hem voor meer schade zorgen dan het tijdelijk stopzetten ervan. Een hogere rechtbank in Brazilië zal zich nu gaan buigen over de zaak en bepalen of de film volledig van Netflix kan en moet worden verwijderd.

Op Eerste Kerstdag werden bij toneelgroep Porta dos Fundos twee molotovcocktails tegen de gevel van het kantoor gegooid. Daarbij vielen geen gewonden.