Radio-dj Tom Mulder (72) overleden

Op 2 januari is radio-dj Tom Mulder op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt radiomaker Erik de Zwart donderdag via Twitter. Mulder was onder meer werkzaam bij Radio Veronica en Radio 10 Gold. Hij kreeg in 2004 een Marconi Award voor zijn oeuvre.

Mulder begon zijn carrière in 1969 bij Radio Veronica, nadat hij twee jaar daarvoor tevergeefs had gesolliciteerd voor een baan als nieuwslezer. Bij Radio Veronica presenteerde Mulder enkele jaren het ochtendprogramma Ook Goeiemorgen. In 1973 stapte hij over naar de TROS, waar hij onder het pseudoniem Klaas Vaak het programma Vaak ‘s Ochtends maakte. Daarnaast presenteerde hij onder meer De Havermoutshow en 50 pop of een Envelop.

Televisie

Voor de TROS verscheen Mulder ook op de televisie. Zo had hij een vaste rol in Ren je rot dat werd gepresenteerd door Martin Brozius. Mulder presenteerde zelf in 1983 een seizoen lang het programma Ter land, ter zee en in de lucht. In 1991 tekende Mulder bij Radio 10 Gold, waar hij naast dj ook programmadirecteur werd.

Radiocollega Erik de Zwart noemt Mulder tegenover persbureau ANP „onnavolgbaar” en zegt dat hij een grote invloed heeft gehad op de Nederlandse radio. „Hij introduceerde de Amerikaanse manier van radiomaken in Nederland. Hij maakte verschrikkelijk grappige radio met zijn Amerikaanse intonatie”, aldus De Zwart.

In augustus 2004 werd Mulder getroffen door een hersenbloeding. Hij herstelde en in april 2006 was hij korte tijd weer op de radio te horen. In november dat jaar werd zijn contract beëindigd.