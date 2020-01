‘Problemen met zorgsysteem belangrijkste reden voor gestopte pleegouders’

Bijna een kwart van de pleegouders die stoppen met het pleegouderschap doet dat uit onvrede over het zorgsysteem. Ze ervaren een moeizame samenwerking met de jeugdbescherming of pleegzorgorganisaties, zijn gefrustreerd over het systeem of vinden dat ze onvoldoende worden ondersteund. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.

De organisaties hielden een enquête onder bijna 550 pleegouders die in 2017 en 2018 zijn gestopt. In 2018 waren er ruim 16.500 pleeggezinnen in Nederland, waarvan er iets meer dan 2.300 stopten. Een deel daarvan was wellicht doorgegaan „als op een andere manier gehandeld was”, aldus de onderzoekers. Als pleegouders vroegtijdig stoppen, kan dit grote gevolgen hebben voor pleegkinderen, voor wie bovendien een nieuw gezin moet worden gevonden terwijl de pleegzorg onder druk staat.

Lees ook dit interview: ‘Soms zijn er helemaal geen pleegouders’

Onvoldoende geïnformeerd

Met twintig pleeggezinnen werd uitgebreider gesproken. Sommigen gaven aan dat zij niet voldoende zijn geïnformeerd over de problematiek van hun pleegkind, zoals een lichte verstandelijke beperking en ADHD. De pleegouders voelden zich bovendien niet gehoord als zij specialistische hulp wilden inschakelen. Daarnaast voelden velen zich niet gehoord of erkend door jeugdbeschermers en voelden zij zich onvoldoende serieus genomen als zij vroegen om ondersteuning. Sommige gezinnen die een lastige situatie ervoeren kregen te horen „dat dit nou eenmaal bij het pleegouderschap hoort”.

De pleegzorg staat sinds de nieuwe Jeugdwet uit 2015 onder druk. Die wet bepaalde dat kinderen zo vaak mogelijk in gezinnen moeten opgroeien in plaats van instellingen. De belangstelling voor het pleegouderschap is de afgelopen jaren afgenomen. Pleegzorg Nederland waarschuwde oktober vorig jaar voor een „zorgwekkend” tekort aan pleegouders. Volgens de laatst bekende cijfers waren er eind 2018 ruim 2.500 nieuwe pleegouders, terwijl jaarlijks 3.500 nieuwe pleegouders nodig zijn. Ruim een jaar geleden stonden er zo’n 250 kinderen op de wachtlijst.