‘Piloten Oekraïens vliegtuig vroegen niet om hulp’

Volgens Iraanse onderzoekers hebben de piloten van het toestel van Ukraine International Airlines, dat woensdag neerstortte nabij de luchthaven van Teheran, geen noodoproep gedaan. Dat meldt persbureau AP donderdag. Wel zouden de piloten geprobeerd hebben terug te keren op het moment dat het vliegtuig begon te dalen.

Ooggetuigen die het vliegtuig vanaf de grond zagen en getuigen die in een vliegtuig zaten dat de Oekraïense Boeing 737 in de lucht passeerde, zeggen dat het vliegtuig al in de lucht in brand stond. Dat staat te lezen in de eerste onderzoeksresultaten die donderdag door de Iraanse luchtvaartautoriteit naar buiten werden gebracht. De ramp met het vliegtuig, dat op weg was van Teheran naar Kiev, kostte aan alle 167 passagiers en 9 bemanningsleden het leven.

Op de grond zorgde de crash voor een grote explosie. Die zou zijn veroorzaakt door de grote hoeveelheid brandstof die het vliegtuig nog bevatte, aangezien het net was opgestegen. Het vliegtuigongeluk gebeurde uren nadat Iran ballistische raketten had afgevuurd op Amerikaanse bases in Irak. Vooralsnog is geen verband aangetoond tussen die aanvallen en de vliegramp.

Zwarte dozen

De zwarte dozen, die meer inzicht moeten geven in de oorzaak van de ramp, werden woensdag al gevonden. Volgens de onderzoekers zijn de dozen deels beschadigd en is daardoor een deel van de communicatie tussen de piloten en de vliegtoren verloren gegaan.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn ook onderzoekers uit zijn land aangekomen in Iran om te helpen bij het onderzoek. In Oekraïne is donderdag een dag van nationale rouw afgekondigd. Verder riep Zelensky mensen op om niet te speculeren over de oorzaak van het vliegtuigongeluk.

Ook Canada heeft hulp aangeboden. Bij de vliegramp kwamen 63 Canadezen om het leven. Volgens premier Trudeau is het land gespecialiseerd in ramponderzoeken. Of Iran ook hulp van Canada wil, is onduidelijk. In 2012 hebben de twee landen alle diplomatieke banden verbroken.