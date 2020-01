Ongeluk met NS-bus mogelijk veroorzaakt door technisch mankement

Het ongeluk met de NS-bus in het Noord-Hollandse Bussum, waarbij woensdag een vrouw om het leven kwam, is mogelijk veroorzaakt door een technisch probleem. Dat meldt de politie donderdag op basis van voorlopig onderzoek. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat er mankeerde aan de bus, die in beslag is genomen en momenteel wordt onderzocht.

De bus met passagiers reed woensdagmiddag tegen circa zeven auto’s aan. Daarbij raakte een fietser op de Comeniuslaan bekneld onder de bus. De fietser, een 36-jarige vrouw op een bakfiets, overleed ter plaatse aan haar verwondingen. In de bakfiets zat een kind, dat ongedeerd is gebleven. Vanwege een sein- en wisselstoring op het spoor werd de stopbus ingezet.

De politie trekt de voorlopige conclusie na het spreken van „veel getuigen”, het verhoren van de buschauffeur en het bekijken van camerabeelden. Het kan enkele weken duren voordat het onderzoek officieel is afgerond, aldus een politiewoordvoerder. De directeur van de busvervoerder zegt tegen NH Nieuws dat de bus „echt bijna nieuw” was.