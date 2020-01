Ollongren binnen drie maanden weer aan het werk

Binnen drie maanden gaat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) weer aan het werk. Dat laat het ministerie donderdag weten in een verklaring. Ollongren moest vorig jaar november haar werk tijdelijk neerleggen vanwege de complicaties van een medische behandeling.

„De medische onderzoeken hebben inmiddels geleid tot een sluitende diagnose. De focus ligt nu op behandeling en herstel”, laat het ministerie weten. De complicaties traden op na een operatie aan de bijholtes. Op 1 november meldde Ollongren zich ziek. Toen bleek al dat de minister langer afwezig zou zijn dan aanvankelijk werd verwacht.

Daarom werd staatssecretaris Raymond Knops (CDA) beëdigd als tijdelijke minister van Binnenlandse Zaken en werden Ollongrens taken verdeeld over meerdere bewindslieden. Zo verving minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) Ollongren als vicepremier en ontfermde Ank Bijleveld (Defensie, CDA) zich over inlichtingendienst AIVD. Die verdeling blijft van kracht „totdat minister Ollongren weer aan het werk kan”, laat het ministerie weten.