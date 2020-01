‘Oekraïens vliegtuig neergeschoten door Iraanse raket’

Het Oekraïense vliegtuig dat woensdag in Iran is neergestort, is „waarschijnlijk” neergeschoten door een Iraanse raket, dat melden twee bronnen bij de Amerikaanse en Iraaks veiligheidsdiensten volgens het Amerikaanse blad Newsweek. CBS News komt tot dezelfde conclusie op basis van gesprekken met overheidsfunctionarissen. Het Pentagon bevestigt de aantijging niet, meldt persbureau Reuters. Iran noemt het scenario „onmogelijk”.

Satellieten detecteerden dat Iran twee raketten afvuurde, vlak voor het vliegtuig neerstortte, stelt de Amerikaanse bron van Newsweek. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder op donderdag al dat hij niet geloofde dat het vliegtuig door een technische fout neerstortte. „Iemand aan de andere kant kan een fout hebben gemaakt”, zei Trump, aldus Reuters. Woensdagochtend meldde een Jordaanse nieuwssite al dat de Iraanse luchtafweer per ongeluk het passagiersvliegtuig had neergeschoten. Waar dit vermoeden op stoelde, maakte het medium niet bekend.

Iran ontkent de berichtgeving en noemt het „onlogische geruchten”. Het is „wetenschappelijk onmogelijk” dat het vliegtuig door een raket is neergehaald, zegt een Iraanse overheidsfunctionaris, aldus persbureau Reuters.

Slachtoffers uit zeven landen

In de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines die woensdagochtend vanuit Teheran onderweg was naar Kiev zaten 176 passagiers, onder wie 9 bemanningsleden. Het ongeluk gebeurde minuten na het opstijgen. Niemand heeft de crash overleefd. Onder de slachtoffers zijn 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. De Canadese premier Justin Trudeau houdt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie over de vliegtuigcrash.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky drong donderdag opnieuw aan op een grondig onderzoek en vroeg woensdag op Facebook „niet te speculeren over de oorzaak van de ramp”. De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Sergiy Kislitsya, zei tijdens een vergadering voor de VN dat de omstandigheden van de ramp „nog steeds onduidelijk” zijn. „Het is nu aan de experts om te onderzoeken en antwoorden te vinden op de vraag wat de crash heeft veroorzaakt.”

Onmiddellijk na de crash stelde Iran dat het vliegtuig kampte met motorproblemen. Hierover ontstonden al snel twijfels. Op videobeelden, waarvan de echtheid overigens nog niet onafhankelijk bevestigd is, is te zien dat het vliegtuig in brand stond toen het neerging. De Boeing steeg volgens de vluchtgegevens op Flightradar24 met constante snelheid op, tot het plotseling stopte met het uitzenden van gegevens. Dit is ongewoon voor een vliegtuig dat met technische problemen kampt.