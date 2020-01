Nieuw in de wasstraat-cao: vrij toiletbezoek

Bij Carwash Druten staat de 19-jarige Roel Henricks op zaterdagmorgen de laatste restjes van 2019 van de auto’s te spuiten. Het is zo’n dag waarop het maar niet echt licht wil worden. Volgens de thermometer van de auto is het buiten 5 graden, maar op het Gelderse industrieterrein ligt de gevoelstemperatuur een stuk lager.

Voor Henricks gaat dit jaar een nieuwe cao in. Vakbond FNV maakte op de valreep van 2019 bekend het samen met brancheorganisaties Bovag en BETA eens te zijn geworden over een nieuwe cao. Werken bij een tankstation of wasstraat geldt voortaan als een zwaar beroep, aldus FNV. Zo’n 17.000 werknemers krijgen volgens de afspraken maandelijks 140 euro bruto extra loon én ze mogen drie jaar eerder met pensioen.

Zelf spreekt Bovag niet van een zwaar beroep – „dat is wat de FNV ervan gemaakt heeft”, zegt een woordvoerder. Evengoed zijn ze blij met de uitkomst van de onderhandelingen. „Er moet geïnvesteerd worden in het personeel, en het is goed dat oudere werknemers kunnen uittreden ten gunste van jong personeel.”

Van de mensen die bij een tankstation werken is volgens een rapport van het pensioenfonds Metaal en Techniek ruim 19 procent 55-plusser. FNV-bestuurder Albert Kuiper ziet dat de oudere werknemers het werk soms als zwaar ervaren: „De onregelmatige werktijden die je hebt zijn zwaar. Evenals het op je benen staan de hele dag.”

Lees ook: ‘Exoskelet’ helpt fysiek zwaar werk te verlichten

Forse boete

Er is al jarenlang discussie over het nadelige effect van de stijgende pensioenleeftijd voor mensen met een zwaar beroep. Vakbonden hadden graag een landelijke ‘zwareberoepenregeling’ gezien: een lijstje met beroepen waarmee je eerder recht hebt op de AOW. Maar het lukte de vakbonden en werkgevers niet om te definiëren welke beroepen zwaar zijn en – vooral – welke niet.

Daarom hebben de vakbonden en werkgevers vorig jaar juni met het kabinet afgesproken, in het pensioenakkoord, dat het makkelijker wordt voor werkgevers om vroegpensioenregelingen aan te bieden. Tot nu toe moesten werkgevers een forse boeteheffing betalen over het bedrag dat zij aan hun werknemer meegeven om de periode tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. Die boete wordt vanaf 2021 fors ingeperkt. Maar alleen voor werknemers die maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten.

Je hoeft niet zo zwaar te tillen, maar je maakt hier lange dagen Roel Henricks medewerker carwash

In allerlei sectoren bespreken werkgevers en vakbonden daarom nu in hun cao-onderhandeling of zij van die nieuwe mogelijkheid gebruik gaan maken. Dat leidde eerder al tot vroegpensioenregelingen voor slachters en uitbeners in de vleesindustrie en voor personeel in de thuiszorg en verpleeghuizen.

Henricks wisselt zijn taken in de wasstraat deze zaterdag voortdurend af met eigenaar Marien Verhaaf (44). Het duo hoopt zo te voorkomen dat er een al te grote wachtrij ontstaat. „Hiervoor heb ik negentien jaar een montagebedrijf gehad”, zegt Verhaaf. „De hele dag sjouwen met deuren en ramen. Dat zag ik mezelf niet tot aan mijn pensioen doen.” Drie jaar geleden begon hij Carwash Druten. Verhaaf en Henricks zijn het erover eens dat óók dit zwaar werk is – al is het wel anders. „Je hoeft niet zo zwaar te tillen, maar je maakt hier lange dagen”, zegt Henricks. Een dienst begint om acht uur ’s ochtends en eindigt om zes uur ’s avonds, als de wasstraat dichtgaat. Grotere wasstraten werken met shifts. Verhaaf heeft minder personeel, dat langere dagen werkt, maar minder vaak per week.

Toiletbezoek

Volgens Kuiper van FNV was het de hoogste tijd dat er een nieuwe cao voor de werknemers van tankstations en wasstraten zou komen. „Deze cao was uitermate sober wat loon en vakantiedagen betreft.” Zo moest er bij de onderhandelingen onder andere worden aangedrongen op ‘vrij toiletbezoek’. „Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mensen die in hun eentje achter de balie staan moeten de zaak vaak op slot doen als ze naar de wc moeten. Er zijn echt werkgevers die daar moeilijk over doen.”

Ook Verhaaf vindt het goed dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. „Personeel vinden is al moeilijk, mensen zitten liever binnen achter een bureau. Ik snap best dat je mensen voor dit soort werk goed moet betalen.” Hij kan het weten: hij staat zelf tien uur per dag op zijn benen, en dan zes dagen per week. „Dat hoort erbij hè, ik zit nog in de opstartfase.”

Naast een paar weekend- en vakantiekrachten werkt er nog vier dagen per week een autistische jongen bij Verhaaf op de zaak, van negen tot vijf. Verhaaf heeft ook een extra werkkracht aangenomen voor 38 uur in de week. „Dan kan ik zelf straks iets rustiger aan doen.” Dat zou betekenen: iets minder lange dagen, of in ieder geval geen zes meer per week. En op termijn misschien zelfs een tweede vestiging openen, en dan meer aansturen in plaats van zelf in de wasstraat staan.

De wasstraat van Verhaaf kan wel zeventig auto’s per uur aan, omdat ze er met een trekband achter elkaar doorheen worden getrokken. Er kunnen meerdere wagens tegelijk in de wasstraat, maar dat vereist hard werk.

Henricks reikt de bestuurder door het raam een mobiel pinapparaat aan om te betalen en geeft het kindje in de auto een lolly. Dan draait hij de antenne van het dak en spuit met een hogedrukspuit alvast het grove vuil weg, de ruitenwisser krijgt een beschermhoesje om. Vervolgens helpt hij de bestuurder om het voorwiel goed recht op de trekband te rijden, de carwash in. En hup, door naar de volgende klant, om te zorgen dat de gaten tussen de auto’s niet te groot worden. Eigenlijk zouden ze het op deze drukke zaterdagochtend met z’n tweeën moeten doen om de piekmomenten op te vangen, maar het gaat net.