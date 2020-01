Mijn dochter maakt verwijten over de opvoeding

Moeder: „Mijn dochter van 36 heeft mij onlangs duidelijk gemaakt dat mijn ex-echtgenoot en ik het met de opvoeding zéér slecht hebben gedaan. Zowel haar vader als ik schijnen werkelijk alles te hebben gedaan om haar een ongelukkige jeugd te bezorgen.

„Terwijl hij en ik in de veronderstelling zijn dat we onze kinderen met steun, zorg en liefde hebben grootgebracht, is onze dochter ervan overtuigd dat zij zoveel ‘kou, pijn, verdriet en geldgebrek’ heeft geleden dat zij dat niet snel vergeet. Zij heeft haar vader en broer al van zich vervreemd met eenzelfde soort verwijten. Haar herinneringen, die van mij, die van mijn ex en ook die van haar jongere broer komen niet overeen.

„Ik heb aangeboden een gesprek met haar te hebben. Dat wil ze niet. In plaats daarvan heeft ze per mail een stortvloed aan fouten van onze kant over ons uitgestort. Ik heb alleen kunnen reageren door te zeggen dat ik het heel naar voor haar vind om zulke rotte herinneringen te hebben. En dat ik de vele dingen die zij opsomt, mij anders herinner, maar dat dat niet wegneemt dat haar herinneringen voor haar de realiteit zijn. Wat nu? Ik maak me zorgen.”

De invloed van ouders wordt overschat

Bas Levering: „Hoed u voor ontijdig zelfverwijt. De invloed die ouders hebben op hoe een kind zich ontwikkeld, wordt systematisch overschat. Genen en vrienden zijn minstens zo bepalend. Het is ouders zelfs niet gegeven om hun kinderen een gelukkige jeugd te geven, want of die gelukkig was bepalen kinderen achteraf zelf. Zelfs kinderen die qua leeftijd dicht bij elkaar zitten, kunnen daarover van oordeel verschillen. Voor een oudere zus is die jeugd een andere dan voor een jongere broer. Bovendien worden onze herinneringen doorsneden en bedekt met interpretaties van latere datum.

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

„Waar u tegenaan loopt, noem ik ‘de paradox van de gelukkige jeugd’. Je kunt niet voorkomen dat kinderen terugkijkend een negatief oordeel hebben, terwijl je als ouder zo ongelofelijk je best hebt gedaan.

„Maar om de relatie met uw dochter te behouden, zult u haar verhaal serieus moeten nemen. Is er toch iets gebeurd waarvan u zich de impact nooit hebt gerealiseerd? U zou haar een brief kunnen schrijven, waarin u zegt graag haar verhaal te willen horen. En dat uw deur altijd open staat. Hopelijk is zij niet een van die mensen die altijd de schuld bij anderen leggen.”

Ga met empathie en zelfreflectie te werk

Marga Akkerman: „Op meerdere momenten in hun leven maken kinderen de balans op van hun opvoeding. Voor uw dochter is dit zo’n moment. Onder haar verwijten klinkt verdriet. Om tot toenadering te komen, is het belangrijk dat u met empathie en zelfreflectie te werk gaat. Probeert u zich in uw dochter in te leven. Zou zij misschien meer onder de scheiding geleden kunnen hebben dan u indertijd dacht? Heeft zij zich misschien indertijd aangepast om het haar ouders niet moeilijk te maken? Stond ze toen alleen met haar verdriet en boosheid of heeft zij er met haar broer over kunnen praten? Hebben de ervaringen van toen nog invloed op haar leven nu? Heeft het haar geremd in haar vriendschappen, in haar schoolcarrière?

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

„U kunt haar dat ook in een brief vragen als uw dochter geen contact wil, of een gesprek te moeilijk is. Zeg haar dat het u erg spijt dat ze zo ongelukkig is geweest en misschien nog is. Het gaat erom dat ze met haar emoties bij u terecht kan. Ze is weliswaar 36 jaar, maar nu even een kwetsbaar kind.”