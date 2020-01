Meerderheid gemeenteraad Amsterdam voor vuurwerkverbod

Een meerderheid van de gemeenteraad in Amsterdam is voorstander van een vuurwerkverbod. Woensdag spraken ook de VVD en PvdA hun steun uit. Daarmee is Amsterdam de tweede grote stad waar consumenten komende jaarwisseling mogelijk geen vuurwerk mogen afsteken. Ook in de Rotterdamse gemeenteraad is een meerderheid voor een verbod.

Burgemeester Femke Halsema zegt tegen de Volkskrant aan de kant van de gemeenteraad te staan, maar is toch geen voorstander van een lokaal vuurwerkverbod. Halsema benadrukt dat zonder landelijk verbod alleen kan worden opgetreden tegen het afsteken van vuurwerk en niet tegen de verkoop daarvan. Volgens de burgemeester heeft „geen enkele gemeente in Nederland” capaciteit om alle inwoners te beboeten die vuurwerk afsteken.

Dinsdag maakten de Amsterdamse fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 al bekend een verbod op vuurwerk te steunen. Deze partijen hebben 32 van de 45 zetels. Donderdag wordt in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken over eventuele maatregelen tegen het vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling werd in Amsterdam voor ruim 500.000 euro schade aangericht door vuurwerk.

Landelijk verbod

In de Tweede Kamer is een nipte meerderheid inmiddels voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Vrijdag wordt hier in de ministerraad over gesproken. De VVD-fractie heeft, in tegenstelling tot de lokale afdelingen in Amsterdam en Rotterdam, vooralsnog geen steun uitgesproken voor een verbod. Het onderwerp is volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wel onderwerp van een „stevige” discussie binnen de partij.

Afgelopen jaarwisseling werd naar schatting voor 15 tot 20 miljoen euro schade aangericht aan eigendommen van particulieren. Daarnaast vielen bijna 1.300 gewonden door vuurwerk, van wie de helft omstander was. Ook het aantal mensen dat hierbij oogletsel opliep nam toe. Dertien van de 168 slachtoffers raakten blind aan één oog.