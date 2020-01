Japanse minister tegen Carlos Ghosn: kom terug naar Japan

Het staat Carlos Ghosn, oud-topman van Nissan, vrij om zijn onschuld te bewijzen in een fraudezaak, maar dan moet hij wel terugkeren naar Japan. Dat zei de Japanse minister van Justitie Masako Mori donderdag op een persconferentie. Daarmee reageerde Japan direct op de persconferentie van Ghosn op woensdag in de Libanese hoofdstad Beiroet, waar hij naartoe is gevlucht.

Ghosn, die naast de Braziliaanse en Franse ook de Libanese nationaliteit bezit, reageerde woensdag voor het eerst op zijn vlucht uit Japan. In een ruim twee uur durende presentatie verklaarde hij onschuldig te zijn. Daarnaast zei Ghosn dat hij in Japan niet van een eerlijk proces kon uitgaan. Justitieminister Mori noemt die beschuldigingen „onacceptabel”. Volgens haar heeft Ghosn door te vluchten het vertrouwen van de Japanners alleen maar meer geschonden.

Via Istanboel naar Libanon

Mori zei ook dat Japan op zoek is naar manieren om Ghosn weer terug te halen naar Japan. Woensdag zei Ghosn dat de lokale autoriteiten in Libanon voor hem garant staan, waardoor een mogelijke uitlevering aan Japan onwaarschijnlijk lijkt. Volgens Mori worden in Japan alleen aanklachten tegen personen ingediend als de kans groot is dat diegene wordt veroordeeld.

De 65-jarige Ghosn ontvluchtte zijn huis in Tokio eind december en kwam via Istanbul in Libanon terecht. Hij wordt in Japan verdacht van fraude. In afwachting van zijn proces werd hem huisarrest opgelegd. Volgens Japan heeft de oud-topman van Renault en Nissan in zijn jaren als bestuurder van het Japanse autobedrijf een lager salaris opgegeven dan hij kreeg uitgekeerd. Daarop staat in Japan een celstraf tot tien jaar. Ook zou hij geld uit de bedrijfskas hebben gehaald.