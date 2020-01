Vliegramp Teheran is het Canadese MH17

De overeenkomsten met de fatale vlucht MH17 dringen zich op.

Op 17 juli 2014 werd een Boeing-777 van Malaysia Airlines neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. 298 inzittenden, waarvan 193 Nederlanders, kwamen er toen om het leven.

Afgelopen woensdag stortte een Boeing 737 van de Oekraïense luchtvaartmaatschappij UIA neer bij Teheran, vier uur nadat Iran een raketaanval had uitgevoerd op Amerikaanse bases in Irak.

Ditmaal vielen er 176 doden. En ook nu lijkt er sprake te zijn van een noodlottige vergissing met een raketsysteem van Russische makelij.

De Canadese premier Justin Trudeau zei donderdag dat vlucht PS752 van Teheran naar Kiev per ongeluk is neergehaald door de Iraanse luchtafweer. „We hebben inlichtingen van diverse bronnen, van onze bondgenoten en van onze eigen diensten”, zei Trudeau tijdens een persconferentie in Ottawa. „De bewijzen wijzen erop dat het het vliegtuig is neergehaald door een Iraanse luchtafweerraket.” 63 van de 176 slachtoffers van de ramp waren Canadezen.

Inlichtingendiensten

Voor de persconferentie van Trudeau meldden Amerikaanse media op basis van bronnen bij veiligheidsdiensten dat het vliegtuig „waarschijnlijk” was neergeschoten door een Iraanse raket. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben waargenomen dat de radar van het luchtafweer zou zijn ingeschakeld. Satellieten zouden daarna de lancering van twee raketten hebben gedetecteerd.

De informatie is in strijd met eerdere verklaringen van Iraanse overheidsfunctionarissen, die woensdag hadden laten weten dat de ramp waarschijnlijk te wijten was aan brand in een van de motoren. Donderdag meldde de Iraanse Luchtvaartautoriteit dat de Boeing op de terugweg was naar de luchthaven toen hij neerstortte. Ooggetuigen hadden gezien hoe het vliegtuig in lichterlaaie stond, zo meldde het rapport. Videobeelden van de crash bevestigden dat.

Maar moderne vliegtuigmotoren zijn uiterst betrouwbaar, en zelfs een ‘ongecontroleerde’ brand leidt zelden of nooit tot een vliegramp. In 2018 ontplofte een van de motoren van een Boeing 737 van Southwest Airlines. Delen van de rotor sloegen door de romp, de druk in de cabine viel weg, een passagier kwam om het leven. Maar het toestel kwam veilig aan de grond.

USS Vincennes

Het zou niet voor het eerst zijn dat door een passagierstoestel de spanningen in de regio oplopen. De crash in Teheran roept herinneringen op aan een vergelijkbaar incident in 1988, toen het Amerikaanse marineschip USS Vincennes een passagiersvliegtuig van Iran Air met 290 mensen aan boord per vergissing neerschoot in het luchtruim boven de Iraanse territoriale wateren.

Meteen na de ramp woensdag stuurde Oekraïne een onderzoeksteam naar Teheran. Een onderzoeker meldde aan de Oekraïense site censor.net dat geen brandsporen te zien waren op de restanten van de motoren. De versie van motorpech kan „vooralsnog niet worden bevestigd”, meldde de anonieme onderzoeker.

Intussen is het mogelijke moordwapen misschien al gevonden. Op Twitter gaat een foto rond van de restanten van wat lijkt op het uiteinde van een raket, een Tor-luchtafweerraket voor de middellange afstand van Russische makelij. De raketkop zou zijn gevonden in de buurt van de crash-locatie. Iran heeft het Tor-systeem sinds 2007 in gebruik.

Donderdag verscheen er op sociale media een video, waarop een raket een vliegend object lijkt te raken, mogelijk vlucht PS752. De video, die werd geverifieerd door The New York Times, zou zijn opgenomen in de buitenwijken van Teheran.

Het hoofd van de Iraanse Luchtvaartautoriteit, Ali Abezdahe, sloot uit dat een raket de oorzaak van de ramp is geweest. „Het is wetenschappelijk onmogelijk dat een raket het Oekraïense vliegtuig heeft geraakt en zulke geruchten zijn onlogisch.” De vraag is hoe lang die theorie overeind blijft. Iran heeft aangekondigd volledige medewerking te verlenen aan Oekraïne, de VS, Canada en Zweden bij het onderzoek naar de ramp. Dat laatste kan van Rusland niet gezegd worden.

