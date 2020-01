In 15 jaar niet zoveel wethouders afgetreden of weggestuurd als in 2019

Vorig jaar zijn meer wethouders tijdelijk of definitief weggestuurd dan in de vijftien jaar daarvoor. 126 van de 1.144 wethouders moesten hun werk neerleggen, meldt het vakblad Binnenlands Bestuur donderdag. Alleen in 2004 sneuvelden nog meer wethouders. In dat jaar werden 157 wethouders weggestuurd of moesten zij aftreden.

De 126 wethouders moesten vorig jaar hun werk om verschillende redenen neerleggen. Voor de meesten kwam hun baan ten einde doordat de coalitie waarin zij werkten klapte. Er kwamen 26 coalities ten val: een „ongekend hoog aantal” volgens Binnenlands Bestuur. Volgens het blad sneuvelden de meeste samenwerkingsverbanden vanwege „de onwil en het onvermogen om tot gezamenlijke afspraken te komen” en financiële problemen.

Andere oorzaken voor het klappen van coalities waren „verstoorde verhoudingen” in de gemeenteraad, de discussie tussen de raad en het college over de ruimte die wethouders zouden moeten hebben en inhoudelijke conflicten. Zo viel de coalitie in Rijswijk door een interne discussie over het gewenste tempo van de invoering van klimaatmaatregelen. In Den Haag viel de coalitie uiteen door het vertrek van twee politici van Groep de Mos/Hart voor Den Haag die verdacht worden van corruptie.

Binnenlands Bestuur benadrukt dat de versplintering van het politieke landschap geen „direct aanwijsbare oorzaak” is voor het grote aantal geklapte coalities. In slechts tien van de 26 gemeenten waarin de coalitie viel, was het aantal fracties in de gemeenteraad toegenomen. In de andere gevallen coalities bleef het aantal fracties gelijk of nam het af.

Integriteit en financiën

Zeven wethouders moesten vorig jaar vertrekken vanwege integriteitsproblemen. Zo stapte de Diemense wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) op omdat hij in opspraak was gekomen omdat hij zich had verzet tegen agenten die hem wilden arresteren voor drugsbezit. De Vlaardingse wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) vertrok toen bleek dat hij een woning verhuurde aan Roemeense arbeidsmigranten terwijl zijn partij zich in de gemeenteraad verzette tegen de instroom van migranten uit Oost-Europese landen.

Andere wethouders vertrokken wegens botsingen met hun fractie, coalitiebreuken of financiële conflicten. Zo stapte de Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) op vanwege de aanhoudende problemen met de lokale afvalverwerker AEB.