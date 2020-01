Handbalmannen verliezen EK-debuut van Duitsland

De Nederlandse handbalmannen hebben hun debuut op een Europees kampioenschap niet gewonnen. De handballers verloren donderdag na een goede start met ruime cijfers van favoriet Duitsland: 23-34.

De Duitsers werden in 2016 Europees Kampioen en eindigde vorig jaar als vierde op het wereldkampioenschap in eigen land. Nederland kwalifceerde zich deze zomer voor het eerst voor het EK. Pas één keer eerder, in 1961, deed Nederland mee aan een WK.

Nederland begon desalniettemin goed aan het duel tegen Duitsland en tekende voor het eerste doelpunt. Duitsland liep toch uit, maar tegen rust was de voorsprong gereduceerd tot twee doelpunten: 15-13. Nederland werd daarbij geholpen door rood voor de Duitser Uwe Gensheimer. Hij zou bij een vrije worp de bal opzettelijk in het gezicht van doelman Bart Ravensbergers zou gegooid hebben.

Nederland begon sterk aan de tweede helft maar liep een kwartier voor tijd tegen zeven doelpunten in zes minuten aan, een voorsprong die de Duitsers in het Noorse Trondheim niet meer weggaven. De Nederlander Luc Steins, goed voor zeven doelpunten, werd uitgeroepen tot de beste speler van de wedstrijd.

De handballers spelen zaterdag tegen Letland en maandag tegen regerend kampioen Spanje. De eerste twee ploegen van de poule gaan door naar de volgende ronde. (ANP/NRC)