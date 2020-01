Grootste stijging consumentenprijzen sinds 2002

De prijzen van consumentengoederen en -diensten zijn afgelopen jaar met 2,6 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Dat is de grootste prijsstijging sinds 2002 in Nederland en een van de hoogste in de eurozone. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers.

De stijging is volgens het CBS vooral het gevolg van de toename van de prijzen van eten en drinken, die 10 procent van alle zogenoemde consumptieve bestedingen opmaken. In 2019 nam de prijs van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de supermarkt gemiddeld 4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Ook de prijzen in restaurants, cafés en bedrijfskantines namen vorig jaar met 4,6 procent flink toe. De stijging is voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent begin 2019.

Ook op de energiemarkt stegen de prijzen als gevolg van hogere leveringstarieven en heffingen op gas en elektriciteit. Zo nam de energieprijs in 2019 met 15,7 procent toe en werd gas gemiddeld 10,6 procent duurder. Bij de thuiszorg, mobiele telefonie, audio- en videoapparatuur en muziekinstrumenten is een tegengestelde ontwikkeling te zien. Deze prijzen namen juist af, bij de thuiszorg is met 31 procent de grootste daling waar te nemen.

Vergeleken met andere eurolanden is de prijsstijging van consumentengoederen en -diensten in Nederland relatief hoog. Alleen in Slowakije namen de prijzen afgelopen jaar nog sterker toe. Gemiddeld was in 2019 een prijsstijging in de eurozone waar te nemen van 1,2 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone worden vergeleken met de Europees geharmoniseerde prijsindex (HCIP). De HCIP houdt geen rekening met woonkosten, waardoor er een klein verschil bestaat met de Consumentenprijsindex (CPI) waaruit de andere cijfers in dit artikel voortvloeien.