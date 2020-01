Facebook laat keuze voor minder politieke advertenties aan gebruiker

Facebook gaat gebruikers de mogelijkheid geven om minder politieke advertenties te zien op Facebook en Instagram. De nieuwe functie – die het aantal politieke advertenties in de tijdlijn van gebruikers vermindert, maar ze niet allemaal tegenhoudt – kan gezien worden als een voorzichtige handreiking aan de critici van het relatief coulante advertentiebeleid van het sociale netwerk.

Facebook ligt al maanden onder vuur vanwege de beslissing om politieke advertenties niet op waarheid te controleren. Dat is volgens critici moeilijk in overeenstemming te brengen met de belofte van het netwerk om de verspreiding van desinformatie op het platform te beteugelen. Facebook-topman Mark Zuckerberg deed die belofte nadat duidelijk werd dat Russische trollen en campagnefirma Cambridge Analytica het platform misbruikten om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Facebook-directeur Rob Leathern benadrukt in een blogpost nog steeds achter de beslissing te staan om politieke advertenties niet te factchecken. „We baseren (ons beleid) op het principe dat mensen moeten kunnen horen wat degenen die hen willen leiden te zeggen hebben.”

Facebook maakt ook meer informatie beschikbaar over politieke advertenties in de advertentiebibliotheek. Daar moet bijvoorbeeld te zien zijn hoeveel mensen de adverteerder met de advertentie probeerde te bereiken.

Zijn politieke advertenties op Twitter echt zo gevaarlijk?

Concurrenten doen meer

De maatregelen vallen in het niet bij wat andere internetplatforms naar aanloop van de Amerikaanse verkiezingen in 2020 hebben aangekondigd. Twitter nam in oktober de rigoureuze stap om met alle politieke advertenties wereldwijd te stoppen. Google besloot politieke partijen minder mogelijkheden te geven om advertenties op maat te maken. Topmannen van beide internetbedrijven zeggen politieke partijen minder ruimte voor het manipuleren van kiezers te willen geven. Ook andere platforms, zoals Spotify, Pinterest en TikTok, hebben beperkingen van politieke advertenties aangekondigd.

De wijziging in het beleid van Facebook komen nadat The New York Times deze week een interne memo van Facebook-directeur Andrew Boswort onthulde. Daarin zegt Bosworth dat Trump de presidentsverkiezingen niet heeft gewonnen dankzij Russische inmenging of manipulatie door Cambridge Analytica. Volgens hem heeft Trumps campagneteam simpelweg het advertentiegereedschap van Facebook beter gebruikt dan de Democraten.