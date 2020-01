Europese vampieren in de nacht

Ze slapen in doodskisten. Als ze bedreigd worden, krijgen ze scherpe hoektanden en gloeiende ogen. En ze kunnen gedachten lezen, of het weer veranderen. Maar verder zijn de leerlingen van de vampiersschool doodnormaal.

De kinderserie Vampieren in de nacht (10+) gaat over elf kinderen die eind 19de eeuw de oude vijandigheid tussen hun ouders moeten overstijgen, om gezamenlijk de herrezen Dracula te verslaan. Hun clans komen uit zes verschillende landen. Ze hebben elkaar bevochten, maar nu de Europese vampier met uitsterven wordt bedreigd, willen ze samenwerken. De Europese gedachte!

En dat is geen toeval want Vampieren in de nacht (Heirs of the Night) is een pan-Europese serie. De benodigde elf miljoen euro kwam van veertien financiers, onder wie de AvroTros, de Noorse omroep NRK en de Duitse NDR. Nederlandse producent Lemming Films draaide de serie in 108 dagen in Kroatië, Letland, Litouwen en Noorwegen met een cast uit negen landen en een crew uit elf. Geleid door producent Fleur Winters was de kern hoofdzakelijk Nederlands.

Voor Nederlandse regisseur en scenarist Diederik van Rooijen (Penoza) was het een hele grote puzzel. Ook omdat de omroepen ieder hun eigen wensen hadden. De Noren, gewend aan donkere verhalen, wilden het lekker spannend en eng. De Duitsers wilden het juist wat kindvriendelijker. Van Rooijen: „Voor mij is belangrijk dat we kinderen serieus nemen. Ik wilde als kind ook liever een spannende serie dan al die Nickelodeon-shit. Dit moest niet te kinderachtig worden.” Tegelijk blijft het een familieserie. Het is dan ook meer fantasy dan horror geworden, met vampiers als goeieriken en mensen als slechteriken.

Om op te boksen tegen de Amerikaanse series met de reusachtige budgetten van bijvoorbeeld Netflix, proberen Europese producenten en omroepen internationaal samen te werken, om zo meer geld in series te kunnen steken. Elf miljoen euro is ongekend voor een kinderserie van Nederlandse makelij, maar het geld was volgens Van Rooijen ook zo weer op. Hij moest er namelijk meteen twee seizoen van draaien, waardoor hij toch weer op vier ton per aflevering van een half uur uitkwam. Pakweg twee keer Penoza.

Inspiratiebron voor hem waren de tienervampiersfilm The Lost Boys (Schumacher, 1987) en Bram Stoker’s Dracula (Coppola, 1992). „De krachten van de kinderen heb ik uit Dracula. Dat de scherpe tanden wat meer naar het midden staan, heb ik uit The Lost Boys. Kinderen hebben kleinere monden, anders zie je de hoektanden niet goed.” Het is niet moeilijk om in de serie ook Harry Potter te herkennen. Van Rooijen: „Het begint inderdaad als ‘Harry Potter met tanden’, maar later wordt het meer een avonturenfilm als Indiana Jones. Eigenlijk is het een superheldenfilm. Het draait om de superkrachten van de kinderen, hoe ze die ontdekken en leren beheersen, en hoe ze elkaar ermee aanvullen.”

Hoe ging het filmen met elf kinderen, maandenlang ver van huis? „Nooit filmen met boten, baby’s en bejaarden, is de stelregel. En liever niet ’s nachts of met regen. Dat hebben we allemaal wél gedaan.” Filmen met kinderen was volgens Van Rooijen een extra logistiek probleem omdat de Britse kinderbescherming er bovenop zat. Britse kinderen mogen niet langer dan vijf uur achter elkaar werken. Van Rooijen zette vaak body doubles voor hen in.

Toch was juist het werken met de kinderen het belangrijkste voor hem. „Al heb je nog zo’n mooi script en nog zo veel production value, het wordt niets als de kinderen het niet leuk hebben. En na de vijftigste draaidag is het gewoon niet leuk meer voor ze. Cameraman Rolf Dekens en ik waren de enige volwassenen die er drie maanden constant bij waren. We bedachten ieder weekend een uitje, om de positieve sfeer erin te houden. Je maakt toch deel uit van de meest bijzondere zomer van hun leven. Als ’s ochtends de tanden ingingen, en ze begonnen te stralen, was ik alle logistieke problemen vergeten.”

Vampieren in de nacht 13 afl van 25 min. Vanaf zaterdag, NPO 3, 19.55 uur.