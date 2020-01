De series van week 2: Leslie Jones, Threadstone en meer

Leslie Jones: Time Machine

Komiek Leslie Jones (52) was een tijd een van de leukste castleden van de befaamde sketch-show Saturday Night Live. Haar eerste grote project sinds haar vertrek is een stand up-special voor Netflix. Opvallend: het programma is geregisseerd door Game of Thrones-makers David Benioff and D.B. Weiss. Jones is groot fan van de fantasyserie. Ze maakte met komiek Seth Meyers ook vermakelijke filmpjes over. Netflix, 66 minuten.

AJ and the Queen

De beroemde dragqueen RuPaul (RuPaul Charles) heeft al jaren succes met de talentenjacht RuPaul’s Drag Race. Nu speelt hij de hoofdrol in een comedyserie. In AJ and the Queen neemt dragqueen Ruby Red de tienjarige wees AJ onder zijn hoede. Samen reizen ze door de VS en beleven ze avonturen. Netflix, tien afleveringen.

Treadstone

Een spin-off van de Jason Bourne-films. Geen Matt Damon in de hoofdrol, deze thrillerserie volgt andere agenten die onderdeel zijn van Treadstone, een geheim programma van de CIA. Amazon Prime, tien afleveringen.

Blinded

De Zweedse serie Blinded (Fartblinda) volgt de economie-verslaggeefster Bea Farkas. Werk en privé beginnen door elkaar te lopen als ze een relatie krijgt met een bankdirecteur. Als ze een tip krijgt over dubieuze zaken bij de bank, moet ze een moeilijke keuze maken. NPO Start Plus, acht afleveringen.