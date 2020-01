Catalaan Junqueros niet uit gevangenis voor Europarlement

Catalaanse politicus Oriol Junqueras wordt niet vrijgelaten uit de gevangenis om zijn zetel in het Europarlement in te nemen, dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof donderdag geoordeeld. Zo melden persbureaus AFP en Reuters. Junqueras zit momenteel een celstraf van dertien jaar uit vanwege zijn rol bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum van Catalonië in 2017.

„Er is geen grond om hem vrij te laten”, stelde het Spaanse hof. Eerder kwam de Spaanse kiescommissie al tot hetzelfde oordeel, maar hiertegen ging Junqueras in hoger beroep. Het Europese Hof van Justitie bepaalde vorige maand juist dat Spanje Junqueras vrij had moeten laten na de Europese verkiezingen in mei, omdat hij als Europarlementariër immuniteit geniet. De Catalaanse politicus zat toen al in voorrarrest vanwege de rechtszaak tegen hem, maar hij werd pas in oktober veroordeeld.

Het Spaanse Hooggerechtshof mocht uiteindelijk beslissen wat er met het Europese vonnis ging gebeuren. Junqueras’ Catalaanse links-republikeinse partij (ERC) zegt teleurgesteld te zijn met de beslissing van het Spaanse hof en noemt het „onrechtvaardig”. Junqueras is sinds 2011 de voorzitter van ERC en heeft voor de partij meerdere hoge politieke posities bekleed in de Spaanse autonome regio Catalonië.

De oud-president van Catalonië, Carlos Puidgedemont, zit momenteel wel in het Europarlement voor de Spaanse partij Lliures per Europa. Spanje heeft een arrestatiebevel tegen hem uitstaan maar België weigert daaraan te voldoen.