Burgemeesters VVD en CDA willen vuurwerkverbod

Een grote meerderheid van de VVD- en CDA-burgemeesters wil, anders dan hun eigen partijen in de afgelopen jaren bepleitten, een aangescherpt vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Van de 55 VVD- en CDA-burgemeesters die reageerden (een representatieve steekproef) willen er 39 een totaalverbod of een gedeeltelijk verbod op de gevaarlijkste soorten consumentenvuurwerk, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Vooral voor dat laatste is een ruime meerderheid. Er zijn ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van een compleet verbod, dus ook op siervuurwerk.

Deze vrijdag praat het kabinet over de vuurwerkproblematiek, tijdens de eerste ministerraad sinds het kerstreces. In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een verbod, maar de fracties van VVD en CDA hebben zich nog niet duidelijk uitgesproken.

Grote steden wachten niet meer af wat de landelijke politiek besluit; Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven kondigden de afgelopen dagen lokale vuurwerkverboden aan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling vielen bijna 1.300 slachtoffers, voor de helft omstanders. Bijna 170 mensen liepen oogletsel op. Dertien raakten er blind aan één oog. De materiële schade tijdens de jaarwisseling bedroeg 15 miljoen euro.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde al in 2017 om in ieder geval een deelverbod in te voeren, gezien de enorme (letsel-)schade en overlast die vuurwerk elk jaar veroorzaakt. De coalitie, CDA en VVD voorop, wilde daar toen niet aan. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff pleit nog steeds voor „grondig nadenken over de juiste balans”, schreef hij deze week op Facebook. „Ik vind eerlijk gezegd dat er genoeg afwegingen langs zijn gekomen”, zegt zijn partijgenoot Arjen Gerritsen uit Almelo, een van de burgemeesters die NRC sprak. „Ik ben nu wel toe aan een conclusie.”

Tientallen maatschappelijke organisaties maakten donderdag bekend dat ze de overheid voor de rechter willen slepen als er niet alsnog een scherper vuurwerkverbod komt. Op het platform Vuurwerkmanifest, waar zij onderdeel van zijn, hebben intussen meer dan een half miljoen mensen een petitie voor zo’n verbod ondertekend. Onder meer de zorgverzekeraars, de regionale ziekenhuizen, traumachirurgen, oogartsen en dierenbeschermers hebben zich bij het initiatief aangesloten. De Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga betoogde in NRC dat de Urgenda-zaak heeft laten zien dat zo’n rechtszaak tegen de staat zeer kansrijk is.