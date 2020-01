Bredaas techbedrijf CM.com gaat alsnog naar de beurs

Het Bredase techbedrijf CM.com gaat op 21 februari alsnog naar de de beurs. Dat maakten de beide bedrijven donderdag bekend. Afgelopen oktober zou CM.com al naar de beurs gaan, maar het bedrijf zag hier toen vanaf omdat er niet genoeg interesse was. Nu kan de beursgang doorgaan dankzij een fusie met de holding Dutch Star Companies ONE (DSCO).

Met de softwareproducten van CM.com kunnen bedrijven met hun klanten communiceren, data beheren en op een website betalingen laten uitvoeren. DSCO en zijn aandeelhouders steken 65 miljoen euro in het techbedrijf. Daarnaast gaat investeringsmaatschappij Teslin uit Maarsbergen zo’n 15 tot 20 miljoen euro bijdragen. In totaal kan CM.com dus rekenen op een kapitaalinjectie van zo’n 80 tot 85 miljoen euro, waarvoor de investeerders ongeveer een kwart van de aandelen in handen krijgen. Het bedrijf is gewaardeerd op zo’n 240 miljoen euro, zeker eenvijfde minder dan de ruim 300 miljoen euro waar vorig jaar op gehoopt werd.

CM.com, een afkorting van ‘Club Message’, werd in 2001 opgericht. Aanvankelijk verzorgden jeugdvrienden Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers toen groeps-sms-diensten verzorgden voor clubs. Bezoekers konden hiermee onder andere op de hoogte worden gebracht van kortingsacties en programmering van uitgaansgeledenheden. Momenteel heeft het bedrijf meer dan 250 werknemers.

De deal is nog niet helemaal rond: de aandeelhouders van DSCO moeten nog instemmen met de overeenkomst. Hiervoor is op 20 februari een aandeelhoudersvergadering ingelast. Ook de DNB moet formeel nog instemmen met de fusie. Als alles doorgaat zoals gepland gaat CM.com op in DSCO, maar verschijnt het op de beurs met de ticket CMCOM.