ACM wil duidelijker prijs op openbare laadpaal

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) dringt aan op transparante tarieven voor gebruik van elektrische laadpalen. De prijzen moeten duidelijk zijn voordat een auto erop wordt aangesloten. De toezichthouder heeft hier gesprekken over gevoerd met de branche, laat een woordvoerder weten naar aanleiding van onderzoek van NRC. De ACM verwacht dat onduidelijke tarieven een probleem worden nu ook consumenten op grote schaal elektrische auto’s gaan rijden.

Lees ook: Hoe wordt het tarief aan de laadpaal bepaald?

In Nederland rijden nu 85.000 elektrische voertuigen (EV’s). Komend jaar zullen er nog eens 42.500 bijkomen, verwachten brancheorganisaties Rai Vereniging en Bovag.

De prijzen van elektrisch laden verschillen per stad en provincie, maar ook gedurende de dag. Tijdens piekuren zijn prijzen bij ‘slimme laders’ hoger om zware belasting van het netwerk tegen te gaan. Die piektijden verschillen per stad.

De markt voor elektrisch laden kent – vergelijkbaar met de telecomsector – netwerkbeheerders die laadpaalnetwerken beheren en tientallen serviceproviders die passen uitgeven.

Onderlinge afspraken voor gastgebruik (roaming) verschillen sterk en er zijn tientallen pasuitgevers die variëren met abonnementen en starttarief.

Thuisladen is in principe het voordeligst, maar automobilisten zonder eigen oprit zijn aangewezen op openbare palen.

Nederland is in internationaal opzicht pionier in elektrisch rijden en telt al 50.000 (semi-)publieke laadpalen. Tot nu toe reden vooral zakelijke rijders elektrisch, maar dat verandert omdat de aanschafprijs van elektrische voertuigen daalt en hun actieradius groeit.

Consumentenrecht

Toezichthouder ACM wil de ontluikende EV-markt niet bij voorbaat reguleren, maar wil de branche wel tot heldere tarieven „bewegen”. Je moet als je gaat laden een weloverwogen beslissing kunnen nemen, zegt een woordvoerder. „Dat is een consumentenrecht.”

De consument moet uitgelegd krijgen hoe de uiteindelijke prijs berekend zal worden, benadrukt ACM, inclusief belastingen en eventuele andere onvermijdbare kosten. Bij elektrisch laden is niet altijd vooraf duidelijk wat de hoeveelheid is die je afneemt of met welke snelheid de auto wordt geladen.

Als de sector zich niet aan deze regels houdt, overweegt de toezichthouder „handhavend op te treden”. Eind december legde ACM nog een boete van in totaal 13 miljoen euro op aan vier telecombedrijven omdat zij onduidelijke tarieven op hun websites adverteerden.

Hoe wordt het tarief aan de laadpaal bepaald? pagina E6-7