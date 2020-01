Accountantveteraan Swaak wacht flinke klus bij ABN Amro

„Gefeliciteerd, maar jezus wat een klus.” Jos Nijhuis, voormalig topman van accountancykantoor PwC en Schiphol, stuurde donderdag een bemoedigend berichtje naar zijn oud-collega Robert Swaak. Nijhuis had net het verrassende nieuws gehoord dat Swaak, diens opvolger bij PwC, de nieuwe topman wordt van ABN Amro.

Robert Swaak (59) volgt in april Kees van Dijkhuizen op als bestuursvoorzitter van de bank. Swaak treedt aan in een lastige periode met historisch lage rentestanden. Bovendien onderzoekt het Openbaar Ministerie momenteel het anti-witwasbeleid van ABN Amro. Nadrukkelijk meldde de bank donderdag in zijn persbericht dat Swaak „hoge prioriteit” gaat geven aan compliance en het opsporen van financiële criminaliteit.

Met Robert Swaak krijgt ABN Amro voor het eerst in meer dan tien jaar een bestuursvoorzitter zonder banden met het ministerie van Financiën. Evenmin is Swaak bankier. Hij werkt sinds 1988 in de accountancy, en was daarin honkvast. Hij begon bij kantoor Coopers & Lybrand, ging na de overname mee naar PwC en bleef er. Hij bekleedde verschillende functies in de raad van bestuur, waarbij hij van 2008 tot 2013 bestuursvoorzitter was. De afgelopen jaren was hij hoofdverantwoordelijke voor enkele grote internationale klanten.

We hebben in de accountancy een yes-mentaliteit, maar hij kan ook duidelijk nee zeggen Herman Dijkhuizen oud-bestuursvoorzitter KPMG

Dat juist Swaak naar de beursgenoteerde bank zou overstappen, komt als een verrassing, zeggen mensen die hem kennen. „Ik had niet gedacht dat hij nog zo’n stap zou maken”, zegt Arno Pouw, die met Swaak in de raad van bestuur zat van PwC Nederland. „Zestig is bij PwC de leeftijd waarop je stopt. Ik had niet verwacht dat hij dit nog ging doen: zo’n zware functie.” Jos Nijhuis: „Ik had hem meer verwacht in een rol van commissaris dan in die van executive.”

Swaak was bestuursvoorzitter van PwC in een periode dat het „buiten best zwaar weer was”, herinnert Arno Pouw zich. De financiële crisis was uitgebroken, de omzetten van het kantoor liepen terug, en de Autoriteit Financiële Markten verscherpte zijn toezicht. „We moesten kosten reduceren, salarissen aanpassen”, vertelt Pouw over die periode. „Geen beslissingen waarmee je je populair maakt. Het was een tijd van hard werken en veel communiceren. En dat zijn juist Swaaks sterke punten.”

Robert Swaak is „een hele rustige persoonlijkheid”, zegt Jos Nijhuis. „Hij denkt goed na voor hij iets zegt.” Anderen, onder wie oud-bestuursvoorzitter Herman Dijkhuizen van accountancykantoor KPMG, beamen dat. „Hij is vriendelijk en respectvol, en recht door zee. We hebben in de accountancy een yes-mentaliteit, maar hij kan ook duidelijk nee zeggen.”

Dirigeerstok

Bijna was Swaak musicus geworden: hij had piano kunnen studeren aan het conservatorium. Het werd bedrijfseconomie. Maar Swaak speelt nog altijd, en is lid van de raad van toezicht van de stichting Nationale Opera en Ballet – net als zijn voorganger bij PwC, Jos Nijhuis. „Hij weet er veel meer van dan ik”, zegt die over Swaaks muzikale kennis. Bij een trainingsdag voor diversiteit, een thema waarvoor Swaak zich sterk inzette, moesten alle deelnemers een studentenorkest dirigeren. Swaak was de beste, vertelt Dijkhuizen. „Hij ging met de dirigeerstok naar huis.”

De eigenschappen die collega’s Swaak toedichten, lijken goed te passen bij die van een dirigent: open en direct, maar altijd gericht op een goede verstandhouding. Maar een bankdirecteur? Herman Dijkhuizen is zelf financieel directeur bij bank NIBC. „Het bankwezen is aanlokkelijk. ABN Amro is een geweldig mooi bedrijf, maar ook een bedrijf waar wat te doen valt.”

Gevraagd of Swaak zich zal thuisvoelen in de bankensector, zegt Arno Pouw: „In de financiële sector zeker, maar zo’n grote bank is wel iets heel anders.” Pouw noemt als voorbeeld bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank, afkomstig van McKinsey. „Ik denk dat hij ook de nodige moeite heeft gehad. Maar ik denk dat Swaak zich er wel kan thuisvoelen.”