ABN Amro kiest oud-PwC’er Robert Swaak als topman

Robert Swaak wordt in april de nieuwe topman van ABN Amro. Dat heeft de bank donderdag bekendgemaakt. De 59-jarige Swaak is gekozen na een zoektocht van meer dan zes maanden en is de opvolger van Kees van Dijkhuizen, die de bank sinds begin 2017 leidde. De ECB moet nog wel toestemming geven voor de benoeming van Swaak.

De afgelopen jaren werkte Swaak voor accountants- en adviesbureau PwC, waar hij onder meer financieel directeur was. De toekomstige topman heeft geen ervaring in de bankensector en heeft een andere achtergrond dan zijn twee voorgangers, die beiden jarenlang voor het ministerie van Financiën werkten. Voor Van Dijkhuizen was oud-minister van Financiën Gerrit Zalm topman van ABN Amro.

Lees ook: Tijdig en transparant machtsvacuüm bij ABN Amro

Swaak stroomt in op een onrustig moment. Niet alleen onderzoekt het Openbaar Ministerie momenteel het witwasbeleid van ABN Amro, ook heeft de hele bankensector te maken met historisch lage rente. In een persbericht schrijft Swaak ernaar uit te kijken „de uitdagingen die ABN Amro duidelijk te wachten staan” aan te pakken.

Volgens ABN Amro heeft bedrijfseconoom Swaak „een gevoel voor wat er gebeurt in de maatschappij”, onder meer vanwege zijn werk bij verschillende maatschappelijke organisaties als de Nationale Opera en Ballet en de filantropische Van Leer Group Foundation. Ook zou hij weten hoe hij ABN Amro toekomstbestendig moet maken.