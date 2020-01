Aandeelhouders Takeaway steunen fusie met Just Eat

De aandeelhouders van maaltijdbezorger Takeaway.com - het moederbedrijf van het Nederlandse Thuisbezorgd.nl - hebben zich donderdag achter een fusie met Just Eat geschaard. 99,9 procent van de aandeelhouders steunden op een speciaal ingelaste aandeelhoudersvergadering het samengaan met de Britse branchegenoot.

Takeaway is niet de enige geïnteresseerde partij. Ook de aan de Nederlandse beurs genoteerde investeringsmaatschappij Prosus wil Just Eat overnemen. Al maanden zijn de twee bedrijven verwikkeld in een overnamestrijd. De Nederlandse topman van Takeway, Jitse Groen, wees in december op de „strategische voordelen” van een fusie met Just Eat. Zo zou het gefuseerde bedrijf marktleider worden in vijftien - voornamelijk Europese - landen. Prosus, dat al aanzienlijke belangen verwierf in enkele andere maaltijdbezorgers, biedt daarentegen contanten in de hoop ook een grote speler op de bezorgmarkt te worden.

Vrijdag beslissen de aandeelhouders van Just Eat met welke partij ze in zee gaan. De top van het bedrijf steunt de fusie met Takeway. Twee grote aandeelhouders vonden het bod echter te laag. Takeway heeft „het bod echter weer opgehoogd. Inmiddels lijken de meeste aandeelhouders van Just Eat de fusie te steunen.