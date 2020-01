Prins Harry en Meghan doen stap terug binnen Britse koningshuis

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle doen een stap terug binnen het Britse koningshuis. De twee streven ernaar „financieel onafhankelijk” van het koningshuis te worden. Dat laat het echtpaar woensdag in een verklaring weten.

„Na maandenlange reflectie en discussie hebben wij besloten om dit jaar een nieuwe, progressieve rol binnen dit instituut vorm te geven”, schrijft het paar. De twee doen een stap terug als „senior leden” van het Britse koninklijk huis. Tot die kring behoort alleen de naaste familie van koningin Elizabeth. „We zullen de koningin volledig blijven steunen”, schrijven de hertog en hertogin van Sussex. Ook zullen zij in de toekomst vaker in Canada verblijven.

Lees ook: Met Meghan is het Britse Koningshuis helemaal af

Wat dit praktisch betekent, is nog niet duidelijk. De twee ontvangen als leden van het koninklijk huis een toelage en maken bovendien gebruik van een woning die in het bezit is van de koninklijke familie. Die woning, Frogmore Cottage, werd recent voor ruim twee miljoen pond verbouwd. Volgens de BBC heeft zich nog nooit eerder een dergelijke situatie binnen het Britse koningshuis voorgedaan.

Daily Mail

De Britse media schrijven dat de twee al langere tijd ongelukkig zouden zijn binnen hun publieke rol. In oktober vorig jaar klaagde Markle de uitgever van de grote Britse tabloid The Daily Mail aan, nadat de krant een persoonlijke brief van haar hand had gepubliceerd. Harry begon een zaak tegen de eigenaren van drie andere tabloids omdat de kranten telefoongegevens van hem zouden hebben onderschept.

Prins Harry is de zesde in lijn voor de troon na zijn vader Charles, broer William en diens kinderen. Twee jaar geleden trouwde hij met voormalig actrice Markle.