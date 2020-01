Poetin en Erdogan roepen op tot staakt-het-vuren in Libië

De Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan roepen samen op tot een staakt-het-vuren in Libië. Dat schrijven de twee leiders in een woensdag gepubliceerde verklaring. Beide landen steunen verschillende kampen in het Noord-Afrikaanse land.

Het staakt-het-vuren moet aanstaande zondag ingaan en ervoor zorgen dat „het dagelijks leven in de Libische hoofdstad Tripoli en andere steden weer kan worden opgepakt”, zo schrijven de twee presidenten. Zij hopen alle strijdende partijen in Libië aan de onderhandelingstafel te krijgen voor vredesbesprekingen onder toeziend oog van de Verenigde Naties. Ook onder meer Duitsland en Italië bemiddelen op de achtergrond om een wapenstilstand mogelijk te maken.

Poetin en Erdogan ontmoetten elkaar woensdag in de Turkse hoofdstad Istanbul. Daarbij werd naast Libië ook gesproken over de oorlog in Syrië en de spanningen tussen de VS en Iran. Wat betreft Iran veroordelen de twee het gebruik van geweld door zowel de Verenigde Staten als Iran, wat alleen maar zou leiden tot „een nieuwe cyclus van instabiliteit en uiteindelijk ieders belangen schaadt”.

Slag op Tripoli

Met name rond hoofdstad Tripoli is de gewapende strijd opgelaaid. Daarbij wordt de Libische regering van premier Fayez al-Sarraj gesteund door Turkije. Ankara besloot deze week militairen naar Libië te sturen ter ondersteuning van de regering van Sarraj, die wordt erkend door de VN. De troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die een eigen regering wil vormen en grote delen van Libië heeft veroverd, kunnen daarentegen rekenen op steun van Rusland.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Haftar de strategisch gelegen kuststad Sirte in handen heeft gekregen, wat een gevoelig verlies voor Al-Sarraj betekent. Sirte ligt ruim vierhonderd kilometer ten oosten van Tripoli aan de Middellandse Zee. De inname van Sirte en het nieuwe front zorgden ook voor onrust bij de Europese Unie. In Brussel kwamen dinsdag de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Ook zij riepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.