Opnieuw meer oogletsel door vuurwerk, stijging van bijna 30 procent

Afgelopen jaarwisseling hebben 168 mensen oogletsel opgelopen door vuurwerk, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de NOS woensdag op basis van cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bijna de helft van de slachtoffers was omstander.

Dertien mensen raakten door het vuurwerk blind aan één oog, bij vijf van hen moest het oog worden verwijderd. In 65 procent van de gevallen werd het oogletsel veroorzaakt door legaal vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling van 2019 liepen 132 mensen oogletsel op.

Het Oogziekenhuis Rotterdam ontving afgelopen nieuwjaarsochtend achttien mensen die gewond raakten door vuurwerk, twee keer meer dan in 2019. „Ik heb dit in acht of negen jaar niet zo heftig meegemaakt”, zei oogarts De Faber vorige week tegen NRC. In totaal vielen afgelopen jaarwisseling bijna 1.300 gewonden door vuurwerk, ongeveer 100 meer dan vorig jaar.

Sinds het begin van de registratie in 2008 raakten meer dan 2.500 ogen beschadigd door vuurwerk. Het aantal mensen dat door vuurwerk gewond raakte aan een of beide ogen is voor het derde jaar op rij toegenomen.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dinsdag dat een landelijk verbod op vuurwerk momenteel onderwerp is van een „stevige” discussie binnen zijn partij. Vrijdag wordt in de ministerraad gesproken over een eventueel verbod, waar een nipte meerderheid van de Tweede Kamer voor is. In Rotterdam zal komend jaar waarschijnlijk een totaal vuurwerkverbod gelden. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor een dergelijk verbod, nadat de lokale fractie van de VVD daar dinsdag steun voor uitsprak.