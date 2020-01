Oekraïens vliegtuig crasht in Iraanse hoofdstad

Een Oekraïens vliegtuig met 180 passagiers aan boord is dinsdagnacht gecrasht in Iran. De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines zou vlak na het opstijgen vanaf de internationale luchthaven in Teheran in de problemen zijn gekomen. Wat de crash veroorzaakte is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Volgens een woordvoerder van de Iraanse luchtvaartautoriteit tegen persbureau AP is er direct een onderzoeksteam naar de locatie van de crash gestuurd nadat het vliegtuig van de radar verdween.

De crash komt op een moment van grote spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Eerder op de avond vonden er raketaanvallen plaats op Amerikaanse legerbasissen in Irak. Daarbij vielen geen slachtoffers. Wel besloot de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA het luchtruim in zowel Irak als Iran te sluiten voor Amerikaanse vliegtuigen.