Oekraïens toestel gecrasht: ongeluk volgens Teheran

De Iraanse autoriteiten spraken meteen van een technisch mankement. Luttele uren nadat Iran raketten afvuurde op Amerikaanse bases in Irak, crashte een Boeing-737 van Ukraine International Airlines (UIA) woensdagochtend bij de Iraanse hoofdstad Teheran, kort nadat het toestel was opgestegen. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Nog voordat de berging goed en wel was begonnen, speculeerde Teheran al over de oorzaak van de ramp. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Transport liet weten dat er waarschijnlijk brand was uitgebroken in een van de motoren van de Oekraïense Boeing. Daarna zou de bemanning de controle over het toestel hebben verloren.

Volgens de Oekraïense ambassade in Teheran zijn de oorzaken van de crash nog niet bekend. Die verklaring volgde op een eerste uiting waarin werd gesteld dat het ging om motorproblemen en niet van terrorisme. Tijdens een ontmoeting met de pers waarschuwde de Oekraïense premier Oleksiy Honcharuk tegen speculatie, meldt persbureau Reuters.

Op sociale media werd woensdagochtend druk gespeculeerd over de mogelijkheid dat vlucht PS752 van Teheran naar Kiev per ongeluk is neergehaald door de Iraanse luchtafweer. Uit de vluchtgegevens, te bekijken op de site Flightradar24, blijkt niets van problemen: de Boeing-737 stijgt met een constante snelheid tot een hoogte van bijna 8.000 voet (2,4 kilometer), waarna de registratie plotseling stopt. Sommige twitteraars meenden inslagen te zien op de wrakstukken van het toestel. Onbevestigde beelden laten zien dat het toestel in de brand stond voordat het de grond raakte.

Onlangs nog onderhoud

Het gecrashte toestel is een Boeing 737-800 NG (New Generation) die in 2016 werd afgeleverd, zo laat Ukraine International Airlines weten. Het toestel (niet te verwarren met zijn opvolger, de Boeing 737-MAX) heeft een uitstekende reputatie. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het toestel op 6 januari nog in onderhoud geweest. De bemanning van het toestel was zeer ervaren, zo liet een woordvoerder van UIA woensdagochtend weten. Volgens plaatsvervangend directeur operaties Ihor Sosnovsky is het zeer onwaarschijnlijk dat de crash is veroorzaakt door een menselijke fout. „Er zijn aanwijzingen dat het toestel steeg tot 2.400 meter, dus de kans op een fout van de bemanning is minimaal.”

Het is het eerste dodelijke ongeluk voor de Oekraïense vliegmaatschappij. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystajko hadden de meeste passagiers de Iraanse (82) en Canadese (63) nationaliteit, en zijn er 11 Oekraïners omgekomen. Voor zover bekend bevonden zich geen Nederlanders aan boord.

Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, hebben besloten voorlopig niet meer te vliegen boven de regio. Oekraïne heeft vluchten boven het Iraanse luchtruim verboden, zo heeft premier Honcharuk laten weten.

Dit bericht is op woensdag 8 januari om 14.21 uur geactualiseerd.