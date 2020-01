Nieuw dna-onderzoek naar Bende van Nijvel, justitie hoopt op doorbraak

De Belgische justitie heeft de laatste tijd honderden mensen per brief benaderd, met de vraag om dna en vingerafdrukken af te staan in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat meldt De Standaard woensdag. Het zou gaan om mensen van wie de namen eerder in het onderzoek opdoken.

Tussen 1982 en 1985 vermoordde de Bende van Nijvel 28 mensen en verwondde er zeker veertig bij gewelddadige diefstallen, inbraken en overvallen in België. De daders werden nooit gevonden.

Tot voor kort waren er slechts twee dna-sporen: één op een kogelvrij vest dat na een overval werd opgevist uit het kanaal, een ander op een sigarettenpeuk die op een plaats delict gevonden werd. Daarvoor werden in het verleden al dna-stalen afgestaan, maar zonder succes.

Nu is het gelukt met nieuwe technieken dna-sporen op andere voorwerpen uit het onderzoek te identificeren. Het zou gaan om dna-sporen die eerder al op voorwerpen werden aangetroffen, maar van meerdere personen waren. Door verfijndere technieken konden die nu wel uit elkaar worden gehaald.

Er zouden zo zeker tien nieuwe dna-sporen gevonden zijn. Twee eerdere bekende verdachten bevestigen aan de krant al dna af te hebben gegeven. In eerste instantie wordt iedereen gevraagd dat vrijwillig te doen. Als ze weigeren, kan een onderzoeksrechter ze er alsnog toe verplichten.

Gevoelige zaak

De zaak-Bende van Nijvel, gegrift in het Belgisch collectief geheugen, ligt gevoelig. Het politieonderzoek verliep zeker in de beginfase chaotisch. Onregelmatigheden in het onderzoek en het gebrek aan hard bewijs door de jaren heen, leidden tot vele (complot)theorieën – van politici die het onderzoek zouden beïnvloeden, tot aan de betrokkenheid van de CIA of van extreem-rechtse groeperingen. Twee parlementaire commissies bogen zich al over het gebrek aan resultaten.

De laatste jaren hoopte België al vaker op een doorbraak. In 2017 was er een veelbelovend spoor. Ene Chris B. zou kort voor zijn dood hebben bekend dat hij betrokken was bij de bende. Een paar maanden later werd duidelijk dat het spoor toch was doodgelopen. Met het nieuwe dna-onderzoek hoopt justitie bepaalde sporen definitief uit te kunnen sluiten, of alsnog een doorbraak te forceren. In 2025 verjaart het dossier.