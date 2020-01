‘Na Degiro willen we nog meer overnames doen’

De grootste aanbieder van online beleggingsdiensten in Europa – het Duitse Flatex is duidelijk over zijn ambities. „We willen de Charles Schwab worden van Europa”, zegt directeur Frank Niehage aan de telefoon.

Eind vorig jaar kocht Flatex het grootste onafhankelijke aandelenhandelsplatform van Nederland, Degiro, voor 250 miljoen euro. De combinatie moet nog wel even doorgroeien om het Europese spiegelbeeld van de Amerikaanse effectenmakelaar Charles Schwab te worden. Schwab heeft ruim tien miljoen klanten, Degiro en Flatex nu samen 850.000. Eind volgend jaar moeten dat er één miljoen zijn.

De overname van Degiro, die de autoriteiten nog moeten goedkeuren, is de tweede van een Nederlandse broker door een buitenlandse speler in een jaar. Eerder nam het Deense Saxo BinckBank over. In een markt met flinke prijsconcurrentie en lage marges is krachtenbundeling een logische stap. Na de samenvoeging denkt Flatex zo’n 30 miljoen euro extra operationele winst (ebitda) te behalen – zonder mensen te ontslaan.

Niehage: „We willen sterk zijn in de achttien Europese landen waar we actief zijn. Flatex en Degiro zijn in zes tot acht landen marktleider. We willen ons nu vooral richten op de markten waar we nog niet de grootste zijn. En als de overname van Degiro is verwerkt, gaan we waarschijnlijk kijken naar verdere aankopen in andere landen.”

Merken behouden

De in 2006 opgerichte brokertak van Flatex is actief in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Vorig jaar had het beursgenoteerde bedrijf een omzet van 125 miljoen euro. Samen willen de bedrijven op middellange termijn doorgroeien naar een omzet van 300 miljoen euro.

„We willen beide merken behouden. In veel landen kennen mensen Flatex niet, maar is Degiro wel heel bekend. In onze thuismarkten is het andersom. Het zou niet slim zijn om dat te veranderen. Met Flatex hadden wij ook ambities in Nederland, maar nu we Degiro in handen krijgen, is het logisch dat we de Nederlandse Flatex-klanten uiteindelijk overzetten naar Degiro. We geloven dat zij het op hun thuismarkt in ieder geval even goed doen als wij, en misschien wel beter.”

Flatex is in Nederland pas sinds deze zomer actief. Het hanteert een verdienmodel dat in de Verenigde Staten inmiddels de standaard is geworden: beleggen zonder kosten per transactie voor de klant. Bij dit ‘gratis’ beleggen verdient de broker aan zijn handelspartners; hij ontvangt vergoedingen van de beurzen of banken die de transactie uitvoeren. In Nederland is dat sinds 2013 door het provisieverbod verboden, maar Flatex profiteert van het Europese ‘paspoortensysteem’. Daardoor mag het met zijn Duitse vergunning toch op deze manier op de Nederlandse markt opereren.

Lees ook: Je belegt nooit zonder kosten

Niehage: „Je ziet dat landen de Europese richtlijnen voor financiële producten [Mifid II] anders interpreteren. In Nederland zijn provisies verboden, in Duitsland is uitlenen van aandelen tegen een vergoeding zeer beperkt toegestaan. Hopelijk worden de regels op de lange termijn geharmoniseerd – het zou fijn zijn als op alle Europese markten dezelfde regels gelden om de concurrentie eerlijk te houden. Het maakt ons dan niet uit wat die uiteindelijke regel is.”

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat op 20 december op nrc.nl is verschenen.