Een totaalverbod op vuurwerk leidt niet tot minder incidenten tijdens de jaarwisselingen. Overlast en ongevallen zijn het gevolg van misbruik van deugdelijk vuurwerk, en van illegaal vuurwerk. Dat stelt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). „Met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk los je niets op. Mensen kopen dan nog vaker dan nu hun vuurwerk in België en Duitsland. Met alle gevaren van dien, want dan weten we niet wat hier op de markt komt”, zegt woordvoerder Marcel Teunissen van de branchevereniging.

Half Nederland wil nu een vuurwerkverbod.

„Er wordt heel erg naar alle incidenten gekeken. Minister Grapperhaus stond voor de jaarwisseling al in de aanslag, klaar om in te grijpen. En alles wordt tegenwoordig gefilmd. We worden heel erg bekeken. Mensen denken dat wij een of andere motorbende zijn of zo. Terwijl wij als branchevereniging graag meedenken over een veilig gebruik van vuurwerk. Wij geven voorlichting op scholen. Wij hebben miljoenen brillen weggegeven. Wij trainen verkopend personeel. En wij denken mee over producten die bij misbruik een risico vormen.”

Er zijn al producten verboden, niet?

„Een jaar of drie geleden zijn babypijltjes en romeinse kaarsen verboden. Dat waren risicovolle producten, omdat mensen er oorlogje mee speelden en ermee naar elkaar schoten. Zo kan een lichtkogel in je oog komen. Vanaf dit jaar is de categorie zwaar vuurwerk verboden, en daar komen ook misschien de single shots bij: buisjes waar uit één knal of lichteffect omhoog schiet. Die kunnen op personen worden gericht.”

Vuurpijlen en knalvuurwerk kun je ook op personen richten, toch?

„Vuurpijlen zijn een risico als ze oneigenlijk worden gebruikt. Dan worden ze bijvoorbeeld op hulpverleners gericht. En met knalvuurwerk kun je ook schade aanrichten. Maar in principe zijn deze producten veilig. Dat een klein kind een mes niet goed gebruikt, is geen reden om dat mes te verbieden. Je legt uit wat je met een mes doet. Het vuurwerk is getest en wordt gecontroleerd. Je kunt in Nederland als consument trouwens alleen licht vuurwerk kopen.”

Probleem is het illegale vuurwerk?

„De consument koopt producten die niet voor de consument bedoeld zijn. Het is niet illegaal om zwaar, professioneel vuurwerk te maken, maar het is niet de bedoeling die producten in Polen of Italië te bestellen. En dan heb je ook nog vuurwerk zoals cobra’s, die nooit in een professionele show worden gebruikt, maar die toch worden gekocht. Laatst werden er dertigduizend cobra’s bij iemand gevonden. Dat is een enorm risico, daar wil je niet naast wonen. Toch is daar vraag naar.”

Veel vuurwerk wordt misbruikt?

„Wij worden in Nederland geconfronteerd met veel illegaal vuurwerk, en met het gedrag daar omheen. Ik zag laatst een filmpje waarin iemand een cake op z’n kop zet en het vuur alle kanten opgaat. Dat noem ik crimineel. Dat is zoiets als brandende benzine door iemands brievenbus gooien. We hebben hier in Nederland te maken met de verhuftering van de maatschappij. Dat is de kern van het probleem en daar moeten we iets aan doen. Tijdens onze voorlichting op basisscholen merken we dat zelfs jonge kinderen die nog helemaal geen vuurwerk mogen kopen er soms al mee bezig zijn. Je vraagt je af waar de ouders van zo’n kind zijn.”

Maar legaal vuurwerk veroorzaakt 65 procent van de oogletsels, zeggen de oogartsen. Is dat allemaal misbruik?

„Elk vuurwerk heeft een stukje risico in zich. Er is misschien sprake van onachtzaamheid. Veel slachtoffers blijken geen vuurwerkbril te hebben gedragen. Wij voeren daar campagne voor. De vraag is ook of hier echt sprake is geweest van legaal vuurwerk. Dat is niet altijd duidelijk. Hoe dan ook: er vallen relatief veel meer gewonden bij illegaal vuurwerk dan bij legaal vuurwerk.”

Hoe dan ook, de overlast is enorm.

„Ik heb alle begrip voor mensen die klagen over overlast. Ook voor mensen die het zielig vinden voor hun hondje. Maar laten we niet vergeten dat je maar drie dagen per jaar vuurwerk mag kopen en dat je dat alleen mag afsteken tussen zes uur ’s middags en twee uur ’s nachts. Bedenk dat alles wat buiten die tijden wordt afgestoken, verboden is.”

Moeten we vuurwerk beperken tot grote, professionele shows?

„Ik denk niet dat er genoeg professionals zijn om overal vuurwerkshows te geven. Ik weet ook niet of de situatie daar veiliger door wordt. Mensen hebben een borrel op. Je moet aan crowd control doen.”

Er is voor 77 miljoen euro vuurwerk gekocht. Is dat voor u ook een reden om tegen een verbod te zijn?

„Er zijn veel mensen die als consument plezier aan vuurwerk beleven. En inderdaad zijn er veertienhonderd winkels die met het verkopen van vuurwerk een boterham verdienen, vaak als een extraatje om rond te komen in bijvoorbeeld een fietsenhandel of een feestwinkel. Als je dat allemaal ineens gaat verbieden, dan hebben we daar wel vragen over. Hoe zou men dat willen regelen?”

Oogletsel ‘Vijf ogen verwijderd’ Afgelopen jaarwisseling hebben 168 mensen oogletsel opgelopen door vuurwerk, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal slachtoffers vrijwel gehalveerd. Toen liepen 308 mensen oogletsel op, blijkt uit cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Ook in de vijf jaren erna waren er meer mensen die oogletsel opliepen dan nu. Volgens de oogartsen liep dit jaar bijna een derde van de slachtoffers blijvend letsel op. „In dertien gevallen is het letsel zo ernstig, dat mensen blind zijn geworden aan één oog. Vijf ogen zijn inmiddels volledig verwijderd.” De organisatie maakt zich al jaren hard om het afsteken van vuurwerk door particulieren te verbieden.