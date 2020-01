Medewerker Amsterdamse woningcorporatie verduisterde veel geld

Een medewerker van de financiële administratie van woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam heeft een groot geldbedrag verduisterd. Dat bevestigt Stadgenoot woensdag na berichtgeving in De Telegraaf. Om hoeveel geld het gaat, wil de woningcorporatie niet zeggen, maar De Telegraaf spreekt over „tot twee miljoen” euro.

De fraude is in september opgemerkt door Stadgenoot. De organisatie confronteerde de vrouw met de fraude, waarop zij direct bekende, aldus de woordvoerder van Stadgenoot. Hierop is aangifte gedaan. Momenteel wordt door politie en justitie verder onderzoek gedaan naar de zaak. De corporatie verwacht een strafrechtelijk onderzoek en zegt te gaan proberen het geld terug te krijgen.

Over de details van de zaak wil Stadgenoot niets kwijt. De Telegraaf schrijft dat de vrouw per keer duizenden euro’s overmaakte naar een rekening van haar minderjarige dochter. Ze zou dit jarenlang hebben gedaan, tot de bank vraagtekens zou hebben gezet bij de grote transacties aan het meisje en de werkgever op de hoogte bracht.