Mazelenepidemie Congo kost al zesduizend mensen het leven

De mazelenepidemie die begin vorig jaar in Congo is uitgebroken, heeft tot nu toe meer dan zesduizend mensen het leven gekost. Dat is al bijna drie keer zoveel als het aantal slachtoffers van ebola in het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt in een dinsdag uitgegeven persbericht dat zeker 40 miljoen dollar (35,9 miljoen euro) nodig is voor de bestrijding van de ziekte.

Een kwart van de mensen in Congo bij wie mazelen wordt geconstateerd, zijn kinderen ouder dan vijf. Zij vormen de kwetsbaarste groep volgens de WHO. Zo’n achttien miljoen kinderen onder de vijf jaar zijn vorig jaar in Congo al tegen mazelen gevaccineerd. De algehele vaccinatiegraad onder de ruim 81 miljoen inwoners blijft desondanks laag. Daar komt bij dat de bestrijding van de epidemie bemoeilijkt wordt door ondervoeding, een gebrekkige gezondheidszorg en de uitbraak van andere ziekten. Ebola, waar in Congo ook nog altijd actief tegen gestreden wordt, heeft volgens de meest recente cijfers inmiddels 2.233 mensen het leven gekost.

„We doen ons uiterste best om de mazelenepidemie onder controle te houden”, zegt Matshidiso Moeti, die in Congo de activiteiten van de WHO overziet, in een persbericht. „Maar om echt succesvol te zijn moeten we ervoor zorgen dat geen enkel kind kans maakt om onnodig dood te gaan door een ziekte die eenvoudig te voorkomen is met een vaccinatie.” Hij roept donoren op meer geld te geven.

