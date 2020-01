Lokale islamitisch geïnspireerde partij Nida wil landelijk netwerk van politieke kaders

De lokale islamitisch geïnspireerde partij Nida wil een „landelijk netwerk” van kaders in ongeveer 25 steden gaan oprichten, „van Groningen tot Maastricht”. Fractieleider Nourdin El Ouali (38) stapt voor enkele maanden uit de Rotterdamse gemeenteraad om voor Nida het land in te gaan.

„Om als politiek leider van NIDA meer en beter bij te kunnen dragen aan nieuwe afdelingen, zal ik mijzelf de komende paar maanden tijdelijk vrij roosteren van de Rotterdamse gemeenteraad”, aldus een persbericht van deze week.

Het linkse verbond lag na een maand uit elkaar

El Ouali wil de komende maanden met sympathisanten spreken die lokaal of landelijk actief willen worden voor Nida. De kaders kunnen leiden tot de oprichting van afdelingen, die na de lokale verkiezingen in 2022 politieke fracties in gemeenteraden kunnen vormen.

Landelijke verkiezingen

Het beoogde landelijke netwerk is ook een mogelijke opstap naar deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021, bevestigt El Ouali. „Wie weet. God weet het. De leden beslissen hier later dit jaar over”, aldus de fractieleider.

Nida zit sinds 2014 in de Rotterdamse raad (2 zetels) en is ook vertegenwoordigd in Den Haag (2018) en Almere (2019). In Rotterdam kreeg de partij deze raadsperiode concurrentie van Denk (4 zetels), dat in dertien steden lokale fracties heeft, waaronder in Amsterdam, Utrecht en Deventer.

De 47-jarige Bas van Noppen, sinds 2014 burgerlid van Nida in Rotterdam, zal El Ouali de komende tijd vervangen als raadslid.

Er zijn meer wisselingen in de Rotterdamse raad. PvdA’er Steven Lammering (31) is de beoogde opvolger van oud-raadslid Kevin van Eikeren die begin deze week aftrad wegens verzekeringsfraude. Lammering stond op plek acht op de kandidatenlijst van de PvdA (5 zetels) bij de laatste verkiezingen.

Eline Duijm-Wickerhoff (44) heeft in december de zetel ingenomen van Maarten Struijvenberg bij Leefbaar Rotterdam. Struijvenberg is nu wethouder (stadsontwikkeling en verkeer) in Capelle aan den IJssel.