KLM mijdt luchtruim boven Irak en Iran na raketaanval

KLM vliegt niet meer boven Irak en Iran. De luchtvaartmaatschappij mijdt het luchtruim „tot nader order”, laat een woordvoerder aan NRC weten. De vliegtuigen die normaal gesproken over de landen vliegen, worden omgeleid.

Hoeveel vluchten normaal gesproken over Iran vliegen, kan KLM nog niet zeggen. Het gaat om vliegtuigen met bestemmingen in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Het besluit is een gevolg van de raketaanval vanuit Iran op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Irak. Er zijn volgens het Pentagon „meer dan een dozijn” ballistische raketten afgevuurd, Iran spreekt over vijftien projectielen.

Ook Air France en Lufthansa vliegen tot nader order niet meer boven het Iraakse en Iraanse luchtruim. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen eerder op de dag verboden om boven Irak, Iran, de Perzische Golf en de Golf van Oman te vliegen.