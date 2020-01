‘Iran had luchtruim moeten sluiten voor passagiersvliegtuigen’

Vier uur nadat Iran ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse bases in Irak, stortte een Oekraïense Boeing 737 neer bij de luchthaven bij Teheran. Een direct verband met de Iraanse aanval lijkt er niet te zijn, maar zo kort na de ramp kan geen enkele optie worden uitgesloten.

1Wat weten we over de crash?

Vlucht PS752 van Teheran naar Kiev vertrok om 06.12 uur lokale tijd vanaf de internationale luchthaven Imam Khomeini. Het toestel had toen ruim een uur vertraging. Aan boord waren 167 passagiers en negen bemanningsleden. De meeste passagiers (82) hadden de Iraanse nationaliteit. Ook waren er onder anderen 63 Canadezen aan boord, elf Oekraïners en tien Zweden. Uit de vluchtgegevens van het toestel, die zijn na te lezen op de site Flightradar24, blijkt dat het vliegtuig bezig was met opstijgen onder een constante snelheid, toen het om 06.15 uur, luttele minuten na het begin van de vlucht, ineens geen data meer uitzond.

Ali Abedzadeh, hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit, liet weten dat de bemanning geen melding had gemaakt van problemen. Op beelden van de crash, waarvan de authenticiteit niet vaststaat, is te zien hoe de Boeing brandend neerstort en explodeert. Er zijn geen overlevenden.

2Wat weten we over de oorzaak?

Meteen na de crash liet de Iraanse overheid weten dat de vliegramp waarschijnlijk te wijten was aan technisch falen. Een zegsman van het Iraanse ministerie van Transport zei woensdagochtend dat een van de motoren in brand was gevlogen. Daarna had de bemanning de macht over het toestel verloren, aldus Qassem Biniaz.

Dat leek nogal een voorbarige conclusie, zo kort na de ramp. De Oekraïense ambassade in Teheran, die aanvankelijk nog had gemeld dat een bomaanslag of een raketaanval kon worden uitgesloten, trok die verklaring in de loop van de dag weer in.

Volgens de ambassade was de eerdere verklaring „niet officieel” en is er nog geen oorzaak vastgesteld.

3Kan brand in een van de motoren inderdaad de oorzaak zijn?

Het Oekraïense toestel was een Boeing 737 800 NG (New Generation), de voorganger van de 737 MAX, die na twee dodelijke crashes wereldwijd aan de grond wordt gehouden. De 737 NG geldt als zeer betrouwbaar. Het vliegtuig was in 2016 afgeleverd door Boeing. Volgens Ukraine International Airlines was het toestel op 6 januari nog onderhouden. Een brand in een vliegtuigmotor is een zeldzame storing. In het geval van zo’n brand dient de bemanning noodprocedures te starten, waarbij de brandstof- en luchttoevoer worden afgesloten en de blussystemen in werking worden gesteld. Zelfs als een van de motoren is uitgevallen kan het toestel in de lucht blijven en een noodlanding maken. Waarom dat nu niet gelukt is, is niet duidelijk.

4Is er een verband tussen de crash en de vergeldingsactie van Iran?

Woensdagochtend meldde de Jordaanse nieuwssite Al-Hadath dat de Iraanse luchtafweer de Oekraïense Boeing per ongeluk had neergeschoten, maar het was onduidelijk waar die mededeling op was gebaseerd. Op sociale media werd daarop druk gespeculeerd. Perforaties in de wrakstukken van het toestel zouden kunnen duiden op de inslagen van fragmentatiedeeltjes van de springkop van een raket, zo meenden sommige twitteraars.

Vier uur voor het opstijgen van vlucht PS752 had Iran ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in Irak. Teheran zal daarom ernstig rekening hebben gehouden met een Amerikaans antwoord en zijn luchtafweer in de hoogste staat van paraatheid hebben gebracht. Iran beschikt over een groot aantal raketsystemen, waaronder moderne Russische S300’s en systemen van eigen makelij.

Lees ook dit interview met Vadim Loekasjevitsj over MH17

Vadim Loekasjevitsj, een gezaghebbende Russische specialist op het gebied van militaire luchtvaart, vindt dat Iran het luchtruim had moeten afsluiten. „Als je een luchtaanval van de VS verwacht dan moet je ervoor zorgen dat er geen passagiersvliegtuigen door je luchtruim kruisen. Anders loop je de kans dat je het verkeerde toestel neerhaalt.”

De Amerikaanse Luchtvaartautoriteit waarschuwde al eerder voor „de mogelijkheid van miscalculatie of verkeerde identificatie van passagiersvliegtuigen in de Perzische Golf”. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mochten daarom niet over de regio vliegen. Vandaag besloten ook andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, om het gebied voorlopig te mijden. De Oekraïense premier Oleksi Hontsjaroek wilde woensdag niet ingaan op de vraag of vlucht PS752 is neergehaald door een raket, maar waarschuwde voor te snelle conclusies.

5Wie leidt het onderzoek?

Bij de reddingswerkzaamheden is inmiddels een van de ‘zwarte dozen’ gevonden. Deze zullen door de Iraanse autoriteiten niet worden overhandigd aan de VS of aan producent Boeing, zo liet het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit Ali Abedzadeh weten. Vliegtuigbouwers spelen vaak een rol bij het onderzoek naar vliegrampen. Of Iran de data van de ‘Flight Data Recorder’ en ‘Cockpit Voice Recorder’ zelf kan uitlezen of dat dat in een ander land moet gebeuren, was nog niet duidelijk. Oekraïne zou woensdag een team van experts naar Iran sturen, zo schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een verklaring. Onder hen zijn niet alleen luchtvaartdeskundigen, maar ook vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en van de inlichtingendienst SBOe.