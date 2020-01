‘Ik wil de legendes van ónze tijd in glas in lood’

Elise Wijnen (25) is glazenier. Dat ambacht is zo klassiek als het klinkt – op haar opleiding leerde ze glas-in-loodramen repareren en restaureren. Maar toen ze een stage zocht, merkte Wijnen pas hoe vergrijsd het vak is. En ook hoe graag ze haar eigen creativiteit wilde inzetten. Dus besloot Wijnen voor de kunst te gaan.

In haar atelier in Tilburg maakt Wijnen glas-in-loodramen, waarin ze raplegendes als Ol’ Dirty Bastard (van hiphopformatie de Wu-Tang Clan) en Notorious B.I.G. verwerkt. „Glas in lood associëren we met figuren uit het christendom, maar ik wilde legendes van ónze tijd erin kwijt”, zegt ze. Wijnen exposeert, en alle ramen die ze maakt worden geveild. Haar droom is ze ooit in het straatbeeld terug te zien.