Hoekstra: afwikkeling toeslagenaffaire duurt nog zeker jaar

De afwikkeling van de toeslagenaffaire gaat zeker nog een jaar duren. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), woensdagmiddag na afloop van een gesprek met veertien gedupeerde ouders. Hoekstra heeft de belastingportfeuille tijdelijk overgenomen van de kort voor kerst opgestapte staatssecretaris Menno Snel (D66).

In december heeft een eerste groep van ruim 280 ouders al financiële compensatie gekregen omdat bij hen in 2014 ten onrechte hun kinderopvang was stopgezet. Na deze „eerste belangrijke stap zijn we nog niet klaar”, zei Hoekstra woensdag. Er volgen „nog eens heel veel extra gevallen”.

Hij wilde het eerder door zijn voorganger Snel genoemde getal van mogelijk negenduizend gedupeerde gezinnen niet bevestigen. Hoekstra wil eerst het eindrapport van de commissie-Donner afwachten, die adviseert over de wijze waarop de overheid financiële genoegdoening aan getroffen gezinnen zou moeten bieden.

Rapporten vertraagd

Dat rapport heeft om onbekende redenen vertraging opgelopen. Het was aanvankelijk voor het kerstreces beloofd. Hoekstra zei het nu pas eind januari te verwachten. Ook de Auditdienst Rijk, de financieel toezichthouder van de rijksoverheid, komt dan met een rapport waarin alle mogelijke gedupeerde gevallen in kaart worden gebracht.

Hoekstra noemt het „realistisch” dat hij „nog tenminste de rest van dit kalenderjaar nodig heeft om bij elk van de gevallen te bekijken wat er gebeurd is en hoe we dat kunnen rechtzetten.” Om die reden wil hij ook geen harde beloftes doen over een precieze datum waarop al die andere gevallen ook compensatie tegemoet zouden kunnen doen. „We werken heel voortvarend maar ook zorgvuldig.”

Dinsdag moest de Belastingdienst al enkele ouders teleurstellen dat het niet was gelukt om voor de beloofde deadline de persoonlijke toeslagendossiers te overhandigen.

Lees ook: Oer-ambtenaar Menno Snel vertilde zich aan de Belastingdienst

Opvolger Snel

Voor het zoeken naar een definitieve opvolger van Menno Snel maakt het kabinet vooralsnog geen haast. Ook dat, zegt Hoekstra, moet „zorgvuldig” gebeuren. Het heeft voor hem niet de hoogste prioriteit. „Voor nu staat op op één, twee en drie het in gesprek gaan met de ouders en kijken hoe we daar [voor hen] zo snel en zo zorgvuldig mogelijk stappen kunnen zetten.”

Hoekstra zal later deze maand opnieuw met een groep gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire spreken. Daarbij schuift dan ook premier Rutte aan.