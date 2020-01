Hoe modefotografie de studio uitkwam

Met een cricketbat in haar handen poseerde actrice Lilian Greuze rond 1912 in een voor die tijd zeer sportieve outfit van enkellange rok, gebreid vest en muts. Ze lijkt klaar te staan om een bal weg te slaan, totdat je merkt dat die al op de grond ligt. Door de ruime uitsnede van de print is goed te zien dat ze niet echt in een bos staat, maar voor een doek waarop een boslandschap is geschilderd. De moderne vrouw wilde naar buiten om te bewegen, maar de fotografie kon haar nog niet helemaal bijbenen. Outside Fashion heet de expositie in Huis Marseille waar deze foto te zien is. Die schetst een van de belangrijkste ontwikkelingen in de modefotografie tussen 1910 en 1969: van studiofotografie naar straatscènes dichtbij huis en uiteindelijk reportages op exotische locaties. De overstap van studio naar buitenlucht ging geleidelijk. De beschilderde rollen werden vervangen door projecties, en er werden props ingezet. Dat het in een badpak van Hermès geklede model op de cover van het Franse modetijdschrift Jardin des Modes uit juni 1937 niet echt de duikplank van een buitenzwembad opstapt is zelfs nu niet meteen duidelijk.