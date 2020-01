Groot olieveld gevonden voor de kust van Suriname

Voor de kust van Suriname is onlangs een „aanzienlijk” olieveld gevonden. Het Amerikaanse oliebedrijf Apache deed de vondst samen met zijn Franse branchegenoot Total, zo maakte Apache dinsdag bekend. Volgens het bedrijf gaat het om een oliereservoir van 73 meter dik, hoeveel olie hier precies uitkomt is nog niet bekend. De bedrijven gaan door met boringen in de hoop meer olie te ontdekken.

Apache en Total vonden het olieveld bij een bron genaamd Maka Central-1, waar zij proefboringen uitvoerden op een diepte tot 6.300 meter. Op de beurs is positief gereageerd op het nieuws: de koers van Apache schoot met ruim 17 procent omhoog. De koers van het (veel grotere) Total beweegt nauwelijks. De oliebedrijven werken bij de boringen samen met het Surinaamse Staatsolie.

De Surinaamse president Desi Bouterse noemde de ontdekking een „historisch moment”, meldt de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws. Wel stelde hij dat „we het hoofd koel moeten houden” om te bepalen hoe de vondst het beste ingezet kan worden voor „de ontwikkeling van Suriname”. Oppositiepartij Pertjajah Luhur (PL) stelt dat voorkomen moet worden dat de Surinaamse regering de ontdekking zal gebruiken als borg voor een lening.

Olie op vasteland

Rudolf Elias, de directeur van Staatsolie, noemde de vondst „het resultaat van vijf jaar werken”. Elias stelde dat de boringen doorgaan in de hoop op nog meer olievondsten. Hij stelde eerder al dat duidelijk was dat er olie gevonden zou worden voor de Surinaamse kust, maar dat de vraag was wanneer.

Het afgelopen decennium werd door diverse buitenlandse maatschappijen in samenwerking met Staatsolie tevergeefs naar olie gezocht voor de Surinaamse kust. De hoop op een vondst nam de laatste jaren toe, toen voor de kust van buurland Guyana grote olievondsten werden gedaan, onder meer door het Amerikaanse ExxonMobil.

Staatsolie wint nu alleen nog olie in bescheiden hoeveelheden op het Surinaamse vasteland. Ook beschikt het bedrijf over een raffinaderij. In 2018 boekte het overheidsbedrijf een winst van 100 miljoen dollar (89,6 miljoen euro) op een omzet van ruim 500 miljoen dollar (448 miljoen euro).

Die inkomsten voor Staatsolie en daarmee de Surinaamse overheid kunnen in de toekomst fors gaan stijgen, al zal het volgens experts nog wel enkele jaren kunnen duren voor de exploitatie op gang komt. De vondst is ook van belang gezien de hoge buitenlandse schuld van Suriname, die de afgelopen jaren onder Bouterse is verveelvoudigd. Volgens de financiële nota van 2020 ligt de totale staatsschuld nu op 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro). Dat is ruim 70 procent van het bbp.