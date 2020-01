Een Vogue zonder klimaatschaamte

‘Honderdvijftig mensen betrokken. Ongeveer twintig vluchten en een dozijn treinreizen. Veertig auto’s standby. Zestig pakketten die uit het buitenland kwamen. Lampen die tien uur onafgebroken aanstaan, deels aangedreven door benzine-generatoren. Voedselverspilling van de cateringbedrijven. Plastic om de kleding in te pakken. Elektriciteit om telefoons en camera’s op te laden.”

Emanuele Farneti, de hoofdredacteur van Vogue Italia, somt in zijn voorwoord in het net verschenen januarinummer op wat nodig was om het beeld voor het laatste septembernummer te maken – stuk voor stuk dingen (of mensen) die schade toebrengen aan het milieu. Samen met de 25 andere Vogue-hoofdredacteuren beloofde hij eind vorig jaar om te helpen de „planeet te behouden voor volgende generaties”.

Meer vintage is ook duurzaam

Hoe vertaal je dat naar een modetijdschrift? Edward Enninful, die aan het hoofd staat van de Britse editie, liet voor de cover van zijn januarinummer zangeres Taylor Swift poseren in een vijftien jaar oud jasje van Chanel, om te laten zien hoe „een meer duurzame versie van luxe eruit kan zien”. In het nummer staat meer vintage. Farneti is verder gegaan: hij heeft in zijn hele Vogue foto’s vervangen door tekeningen. Voor zover bekend een eenmalig experiment.

Er zijn zeven verschillende covers (zoals één van de beroemde kunstenaar Vanessa Beecroft), allemaal met een model in Gucci. Er zijn getekende modereportages,en getekende portretten van schrijver Naomi Klein en model Lea T. Fotovrij is het nummer overigens niet, ook niet als advertenties buiten beschouwing blijven: we hopen maar dat dat bestaande foto’s betreft en dat voor de tekeningen geen mensen en mode zijn verplaatst.

Vogue Italia heeft eerder activistische nummers gemaakt. Farneti’s voorganger Franca Sozzani maakte in 2008 een nummer waarin uitsluitend zwarte modellen stonden. Farneti zette eerder kussende mannen op de cover.

Het – onbekende – bedrag dat de Italiaanse Vogue heeft bespaard met de illustraties wordt geschonken aan de Fondazione Querini Stampalia, een cultureel centrum in Venetië dat bij de overstromingen in november werd beschadigd.

De Nederlandse Vogue heeft geen speciaal duurzaam januarinummer, maar de hoofdredactie laat weten dat structureel wordt geprobeerd duurzamer te werken, bijvoorbeeld door shoots in verre oorden te beperken.

