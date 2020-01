CNV akkoord met loonstijging supermarktpersoneel

Supermarktmedewerkers kunnen een loonsverhoging tegemoet zien die lager is dan de prijsstijging van het afgelopen jaar. Vakbond CNV heeft woensdag een akkoord bereikt met supermarkten over een nieuwe collectieve arbeidsverenkomst (cao), zegt CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda tegen NRC. Leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met de nieuwe voorwaarden, die in totaal voor 300.000 werknemers van alle supermarkten gelden, waaronder Albert Heijn en Jumbo. Vakbond FNV stapte in december uit het overleg.

„We staan niet te juichen, want we wilden een stijging van 2,5 procent en die hebben we niet gekregen”, zegt Twerda. Volgens de nieuwe afspraken stijgen lonen per 31 december 2019 met 2,5 procent en krijgen medewerkers in maart een eenmalige uitkering van 1,6 procent over hun jaarsalaris. Dit betekent volgens Twerda een reëel stijging van 2,25 procent. Hoewel dat minder is dan de oorspronkelijke eis, ging CNV toch akkoord.

FNV noemt de nieuwe voorwaarden „schandalig” omdat het bedrag onder de inflatie ligt. Volgens het CPB was de inflatie afgelopen jaar 2,7 procent. FNV wil verder onderhandelen over een twee-jarig cao. „Wij tekenen niet voor deze onzin en er is geen enkele reden om dat wel te doen”, aldus Mari Martens van FNV Handel. Zijn vakbond heeft in de supermarktbranche 10.000 leden.

Eerder principeakkoord

In juli legde CNV ook al een principeakkoord voor aan haar leden, waar volgens de vakbond een effectieve loonstijging van minder dan 0,9 procent in stond. Driekwart van de leden verwierp dat voorstel, waarna nieuwe onderhandelingen begonnen.

In december dreigden de werknemersorganisaties met acties tijdens de kerstperiode omdat er nog steeds geen cao was gesloten. Die acties gingen niet door omdat de supermarkten met een nieuw aanbod kwamen dat CNV interessant genoeg vond om nieuwe gesprekken te starten. CNV’er Twerda erkent dat de loonstijging iets lager is dan zij had gehoopt, maar dat is „bijna de consequentie van polderen in Nederland”.

De 3.000 CNV-leden uit de branche krijgen nu een week de tijd om in te stemmen met de twee aparte cao’s, één voor grote supermarktketens en de andere voor de kleinere levensmiddelenhandel. Als zij akkoord gaan, moeten alle supermarkten zich aan de nieuwe afspraken houden.