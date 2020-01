CNN schikt met scholier uit controversiële video

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft een schikking getroffen met middelbare scholier Nick Sandmann die bekend werd om een veelbesproken video waarin hij oog in oog staat met een Amerikaanse inheemse activist en Vietnamveteraan. Dat meldt CNN woensdag. De destijds zestienjarige scholier uit Kentucky eiste vorig jaar maart 275 miljoen dollar (bijna 250 miljoen euro) schadevergoeding omdat hij ten onrechte zou zijn neergezet als provocateur en racist.

Hoeveel de nieuwszender heeft betaald aan Sandmann is niet bekendgemaakt. „Met de schikking vermijdt CNN een langdurig en mogelijk onvoorspelbaar proces”, schrijft de nieuwszender. De advocaat van Sandmann heeft nog niet gereageerd op de schikking. De scholier zelf bevestigt op Twitter dat er inderdaad is geschikt met CNN. Hij heeft ook claims ingediend tegen NBC Universal en The Washington Post en stelt dat hun journalisten voor publicatie onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar wat er feitelijk was gebeurd.

De bewuste video werd opgepikt door veel Amerikaanse media en werd door honderdduizenden mensen gedeeld op sociale media. In de video is Sandmann te zien terwijl hij tijdens een demonstratie in Washington DC pal tegenover een trommelende Nathan Phillips staat, een inheemse activist uit Omaha die aandacht vraagt voor de situatie van de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. Sandmann, die met zijn school deelneemt aan een jaarlijkse demonstratie tegen abortus, draagt een campagnepetje van de Amerikaanse president Donald Trump met de tekst ‘Make America Great Again’ en kijkt hem minutenlang strak aan.

Na verspreiding van de video werd Sandmann beschuldigd van provoceren, belediging en het roepen van racistische leuzen. Ook kreeg hij naar eigen zeggen haatmails en doodsbedreigingen. Een dag later bleek Sandmann niet diegene die de confrontatie had opgezocht of provoceerde. Phillips was juist plotseling voor hem gaan staan, aldus Sandmann. Latere beelden ondersteunen dit verhaal. Sandmann zei in een verklaring dat hij de situatie juist wilde deëscaleren.