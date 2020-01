Chipshol krijgt 19 miljoen euro schadevergoeding van LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) moet ruim 19 miljoen euro betalen aan projectontwikkelaar Chipshol in een slepend conflict over de gronden rondom luchthaven Schiphol. Dat heeft de rechtbank in Haarlem woensdag besloten. Volgens de rechter heeft LVNL in 2003 ten onrechte de bouwplannen van Chipshol gedwarsboomd, waardoor het bedrijf vertragingsschade leed.

Lees ook: Chipshol-oprichter Jan Poot wilde altijd zijn gelijk halen.

Chipshol stelde dat onjuiste informatie van LVNL over de luchtverkeersveiligheid cruciaal was voor het bouwverbod op het terrein in kwestie, het Groenenbergterrein bij Schiphol. De schadevergoeding valt fors lager uit dan de claim van 120 miljoen euro die door Chipshol was ingediend. Het resterende bedrag hoopt de projectontwikkelaar te claimen bij Schiphol. Hierover loopt momenteel nog een procedure bij het gerechtshof.

Chipshol-oprichter Jan Poot en zijn zoon Peter probeerden jarenlang de grond bij Schiphol te ontwikkelen. De familie, die daar sinds 1993 een gebied van 150 hectare grond in bezit had, wilde er een nieuwe stad doen verrijzen, compleet met kantoren, appartementen, winkels en golfbanen. Schiphol en verschillende overheidsinstanties wilden dat niet en blokkeerden de bouw. Na vele juridische procedures stopte de familie met het plan, waarna Chipshol delen van de grond verkocht.