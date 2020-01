Carlos Ghosn reageert voor het eerst op vlucht uit Japan

De voortvluchtige topbestuurder Carlos Ghosn (65) heeft woensdag in de Libanese hoofdstad Beiroet gereageerd op zijn vlucht uit Japan, waar hij wordt vervolgd voor grootschalige corruptie en fraude. De persconferentie in Libanon was de eerste keer dat de voormalig topman van Nissan daarover met journalisten praatte. In een urenlange tirade schoof Ghosn alle beschuldigingen opzij en zei hij dat vluchten de enige optie was om zijn familie en zichzelf te beschermen.

„Ik voelde mij een gijzelaar van het land waar ik zeventien jaar lang hard voor heb gewerkt”, citeert persbureau Reuters Ghosn. Volgens de Braziliaanse zakenman (die ook de Franse en Libanese nationaliteit heeft) spanden zijn voormalig werkgever en de Japanse autoriteiten samen. In Japan is Ghosn naar eigen zeggen onder zware druk gezet. Contact met familie zou hem zijn ontzegd en er waren urenlange verhoren zonder advocaat.

Een list van bijna vierhonderd jaar oud en hulp van een oud-commando lijken de sleutel te vormen in de miraculeuze ontsnapping van Ghosn.

Garanties van Libanon

Omdat de omzet van Nissan terugliep en er onvrede zou zijn over de groeiende Franse invloed – Renault probeert met Nissan te fuseren – in het concern, zou een samenzwering zijn opgetuigd om Ghosn weg te krijgen. „De beschuldigingen aan mijn adres zijn ongegrond”, aldus Ghosn. De Braziliaan beloofde op korte termijn bewijsstukken te kunnen overleggen die hem vrijpleiten.

Ghosn ontvluchtte op zondag 29 december Japan, waar hij onder huisarrest zijn vervolging afwachtte. Via Istanbul kwam Ghosn in Libanon terecht, één van de landen waar hij een paspoort van heeft. De lokale autoriteiten in Beiroet staan voor hem garant, zei Ghosn woensdag. Van zijn ontsnapping zijn door internationale media minutieuze reconstructies gemaakt, maar op de inhoud daarvan wilde Ghosn tijdens zijn persconferentie niet reageren. „Daarmee breng ik mensen die mij geholpen hebben in gevaar.”

In Japan lopen vier aanklachten tegen Carlos Ghosn. Hij zou als hoogste bestuurder een veel lager inkomen hebben opgegeven in de jaarverslagen van Nissan en bovendien geld uit de bedrijfskas in eigen zak hebben gestoken. Er hangt hem een celstraf van tenminste tien jaar boven het hoofd.