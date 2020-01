Brandweerchef Amsterdam stapt naar politie om dreigbrief

De Amsterdamse brandweercommandant Tijs van Lieshout heeft eind november een anonieme dreigbrief ontvangen die mogelijk afkomstig is van zijn eigen personeel. Dat bevestigt de brandweer woensdag na berichtgeving van Het Parool. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de brief. Van Lieshout volgde per 1 oktober de weggestuurde Leen Schaap op die ook doodsbedreigingen ontving vanuit eigen korps.

Van Lieshout kreeg de brief op zijn huisadres en maakte daar zo’n drie weken geleden melding van in een bericht op het intranet van de Amsterdamse brandweer. De dreigbrief zou volgens de krant zijn verstuurd door „een of meerdere mensen met betrokkenheid bij de brandweer”.

Op het intranet schreef de brandweercommandant dat hij overwoog om de dreigbrief met de rest van het korps te delen, maar dat niet deed omdat deze dan bij de pers zou belanden, die het korps vervolgens „over één kam” zou scheren. Wel deed hij melding bij de politie. Aangifte doen was volgens een woordvoerder van de brandweer niet nodig.

Van Lieshouts voorganger Schaap werd in mei 2019 tussentijds aan de kant geschoven door burgemeester Femke Halsema. Zij vond dat hij niet meer kon functioneren door een diepe vertrouwensbreuk op de werkvloer. Schaap leverde veel kritiek op zijn korps, waarmee hij hevig in conflict raakte en waarvan hij doodsbedreigingen kreeg. Hij deed daarvan tot twee keer toe aangifte.