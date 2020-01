Besmettelijk

Ik loop de hele zondag amechtig te snotteren door het huis. Ik vraag nadrukkelijk aandacht van vrouw en kinderen voor het persoonlijk onrecht dat mij wordt aangedaan door deze kwaal maar de reacties zijn helaas lauw. Nog net hoorbaar lispelen mijn huisgenoten onderling: „Papa heeft de mannengriep.” ’s Avonds geeft dochter Wies mij zoals gebruikelijk een welterustenkus. Onmiddellijk volgen alarmerende reacties over mijn besmettelijke status maar zij reageert rustig: „Deze griep kunnen wij toch niet krijgen, mam?”

