Australië gaat duizenden wilde dromedarissen afschieten

De autoriteiten in Australië zijn begonnen met het afschieten van duizenden wilde dromedarissen in de deelstaat South Australia. Dat gebeurt op verzoek van de Aboriginal-gemeenschappen, schrijft de BBC.

Volgens de krant The Australian zou door de autoriteiten toestemming zijn gegeven om 10.000 dieren te doden. Door de aanhoudende hitte en droogte in het land trekken de dieren steeds verder het land in op zoek naar water. Daarbij richten ze veel schade aan Aboriginal-dorpen aan. Een ooggetuige zegt tegen de BBC dat de dieren de straten in trekken, door afrasteringen heen breken en soms zelfs in huizen komen. Ook een onbekend aantal wilde paarden wordt gedood.

Het afschieten van de dromedarissen gebeurt vanuit helikopters en gaat ongeveer vijf dagen duren. De dieren komen van oorsprong niet uit Australië, maar werden in de negentiende eeuw meegebracht door Britse kolonisten uit India en het Midden-Oosten. Naar schatting leven er zo’n miljoen dromedarissen in het land en de populatie groeit snel.

Australië kampt met een extreem hete zomer. Op meerdere plaatsen in het land woedden al geruime tijd hevige branden. In het zuidwesten zijn zo’n tweeduizend woningen verwoest. Tot dusver zou er voor zevenhonderd miljoen Australische dollar (ruim vierhonderd miljoen euro) aan schadeclaims zijn ingediend. Naar schatting zijn honderden miljoenen dieren omgekomen.